۵۵ محصول فاقد نشان استاندارد در خوزستان توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی داوودی ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به اهمیت نظارت بر اجرای استاندارد، بازرسی‌هایی از سطح بازار کلان‌شهر اهواز و دیگر شهرستان‌های خوزستان در بحث عرضه کالاهای استاندارد انجام می‌شود.

وی افزود: کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد خوزستان ضمن بازرسی از مراکز نگهداری، عرضه، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری با متخلفان بر اساس قانون برخورد کرده‌اند.

مدیرکل استاندارد خوزستان با اشاره به شناسایی و توقیف واحدهای صنفی متخلف به دلیل عرضه و توزیع کالاهای فاقد نشان استاندارد اجباری در سطح بازار استان گفت: بر اساس بازرسی‌های انجام‌شده ۳۶ واحد صنفی متخلف شناسایی و ۵۵ محصول غیر استاندارد در سطح بازار استان شناسایی و توقیف شده است.

داوودی ادامه داد: این محصولات توقیف‌شده شامل انواع شیرآلات بهداشتی و ساختمانی و همچنین انواع خرما، زعفران و نمک دریایی هستند و بر اساس قانون با متخلفان عرضه این محصولات غیراستاندارد برخورد خواهد شد.

وی گفت: در راستای حفظ ایمنی، سلامت و کرامت شهروندان کارشناسان اداره کل استاندارد خوزستان به صورت مستمر تمام محصولات و فرآورده‌های مشمول مقررات استاندارد اجباری را پایش کرده و با واحدهای صنفی متخلف برخورد و به مراجع قضائی معرفی می‌کنند.