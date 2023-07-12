۶۳ سارق در طرح عملیاتی پلیس در استان بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه جوشن سهرابی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با برنامه ریزی انجام شده طرح مبارزه با سرقت به مدت سه روز در اواخر دهه دوم تیرماه در سطح استان بوشهر اجرا شد.
رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر افزود: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و تلاش مجموعه انتظامی استان، تعداد ۶۳ نفر سارق و خریدار اموال مسروقه دستگیر و تعداد ۸۷ فقره سایر جرایم سرقت در سطح استان کشف شد.
وی از کشف قابل توجهی اموال مسروقه و استرداد آن به افراد مالباخته در این طرح اشاره کرد و گفت: سرقت منزل، سرقت موتورسیکلت، سرقت از ساختمانهای در حال احداث، سرقت از خانه باغها، سرقت تلفن همراه، سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو و سرقت کابل و تجهیزات برق و مخابرات همچنان دارای فراوانی در وقوع در استان بوشهر است.
سرهنگ سهرابی خاطر نشان کرد: از دیگر نتایج حاصله از اجرای این طرح کشف ۹ دستگاه انواع وسایل نقلیه مسروقه و کشف ۹ فقره سرقت منزل است.
رئیس پلیس آگاهی استان افزود: افزایش خود مراقبتی با رعایت توصیهها و نکات ایمنی از سوی مردم و همکاری دستگاههای مرتبط در انجام وظایف محوله، میتواند پلیس را در کاهش وقوع جرایم که از دغدغهها و خواسته به حق شهروندان بوده، کمک و یاری کند.
وی گفت: تشدید اقدامات پیشگیرانه با مشارکت بیشتر دستگاههای مرتبط برای کاهش وقوع جرایم سرقت در استان نیاز مبرم است.
نظر شما