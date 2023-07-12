گام برداشتن برای تربیت نسل کتابخوان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی ظهر چهارشنبه در ویژه برنامه کتاب محور که توسط کانون پرورش فکری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: مأنوسسازی نسل کودک و نوجوان با کتاب، لازمه تمدنسازی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
تقوی افزود: اگر بخواهیم برای تمدنسازی مدنظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تلاشکنیم، ضرورت دارد درجهت تربیت نسلی کتاب خوان گام برداریم.
وی رسیدن به این هدف عالیه را نیازمند برونرفت کتاب از غربت در جامعه دانست و ادامه داد: برای دست یابی این مهم در گروِ حمایت همگانی و همراهی همهجانبه و مؤثر مسئولان با مجموعههای فرهنگی و فعالان عرصه تولید و نشر کتاب است.
تقوی با اشاره به تعلق خاطر ایرانیان به ویژه گیلانیها نسبت به کتاب و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، اطلاعرسانی و آگاهیبخشی هرچه بیشتر را طلب میکند، تصریح کرد: ضرورت دارد برای جلب نظر مخاطبان به این «یار عزیزکرده و متعالی» تلاش و جدیت بیشتری داشته باشیم.
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