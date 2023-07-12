محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی روند افزایش دما و وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر از روز جمعه تا اوایل هفته برای مناطق جنوب، غرب و مرکز و بخشهایی از شمال استان خوزستان پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: از امروز تا اواخر وقت فردا وزش باد در مناطق جنوب، غرب و بعضاً مرکز خوزستان متوسط تا نسبتاً شدید پیش بینی میشود و احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهرها وجود دارد.
سبزه زاری اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شوش با ۴۸.۵ و ایذه با ۲۱.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۸.۲ و حداقل به ۳۲.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
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