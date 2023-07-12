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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

حضور تیم دختران بدمینتون باز نوجوان قم در مسابقات کشوری

حضور تیم دختران بدمینتون باز نوجوان قم در مسابقات کشوری

قم- رئیس هیئت بدمینتون استان قم از حضور تیم دختران بدمینتون باز نوجوان قم در مسابقات کشوری خبر داد.

علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان کشور در رده‌های سنی زیر ۱۳ و زیر ۱۵ سال برگزار می‌شود و تیم قم نیز به این مسابقات اعزام شده است.

رئیس هیئت بدمینتون قم ابراز داشت: تیم قم متشکل از پارمیس چراغی، فاطمه یزدیان، مینا بهرامی، دینا بهرامی، رها وحیدی خواه، ندا اشکنانی، فاطمه سادات خادمی، کوثر رکنی حسینی به مسابقات قهرمانی کشور دختران اعزام شده است.

وی گفت: فائزه سادات نعمتی مربی و زهرا سادات فروتن مقدم سرپرست تیم اعزامی قم به مسابقات رنکینگ مرحله اول نوجوانان و نونهالان دختر در تبریز هستند.

فرجی یادآور شد: این مسابقات از ۲۱ لغایت ۲۳ تیرماه در آکادمی بین المللی بدمینتون تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5834759

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