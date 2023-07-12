انهدام باند قاچاق سازمان یافته سوخت در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر در راستای برخورد با قاچاق سوخت با انجام کارهای اطلاعاتی یک باند سازمان یافته قاچاق سوخت را شناسایی کردند.

وی افزود: این باند با استفاده از تعداد ۱۳ دستگاه کامیون سوخت رسان تعداد ۳۰۶ محموله قاچاق سوخت را با اسناد و بارنامه‌های جعلی و در پوشش فراورده‌های نفتی به میزان ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر از استان‌های خوزستان و بوشهر به استان هرمزگان به صورت عرضه خارج از شبکه قاچاق کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه پس از هماهنگی‌های قضائی این باند ۶ نفری در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی سوخت مکشوفه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار سوسنی خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است تا با قاچاقیان کالا، سوخت، ارز و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند لذا شهروندان به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کالا، از خرید و استفاده از کالاهای قاچاق خودداری وموارد مشکوک را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.