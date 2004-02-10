برتري سپاهان مقابل نفتچي در نيمه اول

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" در اولين ديداراز گروه چهارم ليگ قهرمانان آسيا ، از ساعت 30/14 دقيقه تيم هاي سپاهان اصفهان و نفتچي ازبكستان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به ميدان رفتند كه تيم سپاهان نيمه اول را با تك گل محمود كريمي با برتري به پايان برد .

بر اساس اين گزارش در اين ديدار كه به قضاوت"المرزوقي " از امارات و در حضور 20 هزار تماشاگر برگزار شد ، تيم سپاهان از همان ابتداي بازي با ارائه يك فوتبال تهاجمي حريف را تحت فشار حملات خود قرار داد و بارها تا آستانه فروريختن دروازه تيم ازبكستان كه از بازيكنان تنومندي برخوردار بود پيش رفت ، ولي عدم توفيق در زدن ضربات آخر اجازه نداد تا برتري سپاهان در دقايق ابتدايي تثبيت شود .

اين گزارش حاكي است بهترين موقعيت سپاهان در دقيقه 15 روي حركت عمقي محرم نويد كيا شكل گرفت كه كاپيتان سپاهان در حالي كه تنها دروازه بان نفتچي را پيش رو داشت ، توپ را از بالاي دروازه به بيرون فرستاد .

برتري سپاهان در دقايق بعد نيز ادامه يافت و اين تيم با فرستادن توپ هاي عمقي به مركز دفاع نفتچي در صدد بود تا از اين نقطه دروازه حريف را باز كند كه اين دستور تاكتيكي با آفسايد گيري تيم ازبك بي نتيجه ماند و مهاجمين سپاهان در نيمه اول 9 بار در تله آفسايد گيري مدافعين ميهمان گرفتار شدند .

در دقيقه 43 و در شرايطي كه سپاهان بر شدت حملات خود افزوده بود اشتباه مدافعين نفتچي باعث تا سه مهاجم سپاهان با دروازه نفتچي در موقعيت تك به تك قرار بگيرند و در نهاين پاس نويد كيا براي محمود كريمي با بغل پاي آرام اين بازيكن كامل شد تا سپاهان نيمه اول را با برتري به پايان برساند .

تيم سپاهان در نيمه اول با تركيب سوسكو ، مهدوي ، حسن زاده ، بيات ، نويد كيا ، طالب نسب ، موجيري ، سيد صالحي ، رمضاني ، فرشباف و محمود كريمي به ميدان رفت .