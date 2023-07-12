به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس حسنزاده ظهر چهارشنبه در دومین همایش بانوان فرهنگیار ترافیک اظهارداشت: در سال ۱۴۰۱ ۱۹ هزار و ۴۹۲ نفر بر اثر تصادفات جادهای در کشور جان خود را از دست میدهند که حدود ۳ هزار نفر آنها را کودکان تشکیل میدهند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷۰ هزار نفر در ایران بر اثر تصادفات جادهای مجروح میشوند، که ۱٠ تا ۱۵ درصد مصدومان تصادفات جادهای قطع عضو یا قطع نخاع میشوند.
سرهنگ حسن زاده تصریح کرد: ۸۲ درصد این تصادفات بر اثر عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی و سبقت و غیر مجاز است.
وی ادامه داد: عوامل اصلی تصادفات در سطح کشور به ترتیب انسان، خودرو و راه هستند و بر نقش مدیریت و قوانین مقررات توسط رانندگان تاکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت بانوان در مسائل اجتماعی و فرهنگی و نقش آنها در فرهنگ سازی و کاهش تصادفات جاده خاطرنشان کرد: به همین منظور پلیس راهور از سال ۹۸ در کنار طرحهایی همچون همیاران پلیس، پلیس یاران محله، فرهنگ یاران ترافیک و بانوان فرهنگ یار ترافیک از ظرفیت بانوان جهت برقراری نظم و انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات جادهای استفاده میکند و تا کنون حدود ۲۵۰ هزار نفر را سازماندهی نموده است و در نظر دارد این موضوع را توسعه دهد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس در پایان گفت: بانوان به عنوان کانون اصلی خانواده نقش مؤثر تری نسبت به سایر نهادها در نهادینه کردن فرهنگ قوانین راهنمایی ورانندگی در جامعه ایفا میکنند.
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