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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

عامل ایجاد رعب و وحشت در اراک طی درگیری با ماموران پلیس کشته شد

عامل ایجاد رعب و وحشت در اراک طی درگیری با ماموران پلیس کشته شد

اراک- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشته شدن فرد مهاجمی که باعث ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان شده بود، در درگیری با ماموران انتظامی شهرستان اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان آنقی در تشریح این خبر بیان داشت: در ساعت ۱۵:۲۴ روز سه‌شنبه بیستم تیرماه، مأموران یگان عملیاتی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ شهرستان اراک جهت رسیدگی به یک فقره درگیری خانوادگی به محل وقوع نزاع در شهرک امام علی (ع)، اعزام شدند

این مقام انتظامی ادامه داد: با حضور مأموران در محل این درگیری، مشاهده شد فرد مهاجمی که چندان حالت عادی نداشت با عربده کشی در حال پرتاب انواع اشیا و وسایل خطرناک از قبیل چاقو، سنگ، آجر و… به سوی اهالی محل است که در این هنگام دختری ۱۰ ساله از سوی فرد مهاجم، مورد اصابت سنگی بزرگ واقع شده و از ناحیه سر به شدت مجروح و بیمارستان منتقل می‌شود.

سرهنگ آنقی خاطرنشان کرد: پس از آنکه هشدارهای مستمر پلیس مبنی بر خودداری این فرد سابقه دار از هرگونه اقدامات تهاجمی و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان مؤثر واقع نشد، این فرد مهاجم که بار دیگر قصد ایراد آسیب جانی به مأموران و رهگذران را داشت، بر اثر درگیری با پلیس، مجروح و بلافاصله از سوی نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل و بر اثر شدت جراحات وارده کشته شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در پایان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت اجتماعی شهروندان در جامعه، افزود: این فرد مهاجم دارای ۱۶ فقره سوابق مختلف کیفری بوده است.

کد مطلب 5834858

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    نظرات

    • حسن IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
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      کسانیکه بیشتر از دو یا سه بار سابقه شرارت وعربده کشی دارند قابلیت اصلاح پذیری ندارند ولازم است این ها تا افتادن از قدرت بدنی تافرتوت شدن به نحوی حبس یا مهار شوند تا آسایش مردم تامین شده و حداقل رفتار ارازل و اوباش در سایر جوانان مستعد ناهنجار سکنی به کمترین میزان تاثیر برسد

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