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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

برنامه ریزی اصولی سود حاصل از زعفران را نصیب کشاورزان می کند

برنامه ریزی اصولی سود حاصل از زعفران را نصیب کشاورزان می کند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: معاون تولیدات گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورت برنامه ریزی صحیح و اصولی بیشترین میزان سودآوری و ارزش افزوده محصولات کشاورزی به خصوص زعفران عاید کشاورزان خواهد شد.

حسین جهانسوز در گفتگو با خبرنگار مهر از سه محصول زرشک، عناب و زعفران به عنوان محصولاتی استراتژیک یاد کرد که در شرایط سخت اکولوژیکی خراسان جنوبی رشد می یابند و دارای ارزش و جایگاه ویژه ای هستند.

وی اظهار داشت: برای فرآوری این محصولات گام های خوبی برداشته شده و به زودی گروه های علمی در داخل کشور ایجاد می شود که ارتباط گسترده ای با مجامع بین المللی خواهند داشت و بر روی محصولاتی چون زعفران و زرشک و خواص آن و وضعیت این محصول، بررسی های علمی و تحقیقاتی خود را آغاز خواهند کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توجه و اهمیت این محصولات از توسعه نیافتگی تولید و معرفی این محصولات به بازارهای جهانی انتقاد کرد.

وی تاکید کرد: هیچ محصولی به اندازه زعفران در شرایط خرده مالکی و محدودیت شدید منابع آبی منطقه خراسان جنوبی قادر به رشد نیست.

جهانسوز ابراز امیدواری کرد: ترکیب دانش بومی با تکنولوژی و دستاوردهای روز دنیا باعث توسعه کشاورزی منطقه و استان شود.

کد مطلب 583486

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