برنامه ریزی اصولی سود حاصل از زعفران را نصیب کشاورزان می کند

حسین جهانسوز در گفتگو با خبرنگار مهر از سه محصول زرشک، عناب و زعفران به عنوان محصولاتی استراتژیک یاد کرد که در شرایط سخت اکولوژیکی خراسان جنوبی رشد می یابند و دارای ارزش و جایگاه ویژه ای هستند .

وی اظهار داشت: برای فرآوری این محصولات گام های خوبی برداشته شده و به زودی گروه های علمی در داخل کشور ایجاد می شود که ارتباط گسترده ای با مجامع بین المللی خواهند داشت و بر روی محصولاتی چون زعفران و زرشک و خواص آن و وضعیت این محصول، بررسی های علمی و تحقیقاتی خود را آغاز خواهند کرد .

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توجه و اهمیت این محصولات از توسعه نیافتگی تولید و معرفی این محصولات به بازارهای جهانی انتقاد کرد .

وی تاکید کرد: هیچ محصولی به اندازه زعفران در شرایط خرده مالکی و محدودیت شدید منابع آبی منطقه خراسان جنوبی قادر به رشد نیست .