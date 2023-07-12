همدان را با نام شهدا معرفی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر مجیدی ظهر امروز در نشست خبری دومین کنگره ۸ هزار شهید استان همدان اظهار کرد: هر یک از شهدا نه تنها در دفاع مقدس بلکه در زندگی شخصی و خانواده خود یک الگوی بی‌بدیل بودند.

وی افزود: باید بتوانیم این الگوی رفتاری و معرفتی شهدا را در بین جوانان و جامعه در برنامه‌های کنگره معرفی کنیم و تنها به مسائل سخت‌افزاری تمرکز نکرده‌ایم.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان با بیان اینکه زندگی هر یک از هشت هزار شهید همدان مملو از درس ایثارگری و دین‌داری است، گفت: در دومین دوره کنگره ۸ هزار شهید استان همدان سعی کردیم به سمت مردمی شدن حرکت کنیم و در کنار آن از تمام ادارات و دستگاه‌ها نیز در این جهت کمک بگیریم.

سردار مجیدی خاطرنشان کرد: امام جمعه همدان ریاست شورای سیاستگذاری و سپاه دبیری شورا را برعهده دارد همچنین استاندار همدان ریاست کنگره در بخش اجرایی ۲۳ کمیته اجرایی نیز مدیران کل دستگاه عهده‌دار آن در کنگره ۸ هزار شهید استان همدان هستند.

وی با بیان اینکه استان همدان ۸ هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و ما از همین عدد برای اقدامات خود وام گرفته‌ایم، بیان کرد: در این کنگره ملی با نیت و مضرب هشت برگزار شده که نمونه آن اجرای هشت هزار کار خدمت رسانی توسط بسیج سازندگی، هشت هزار ختم قرآن، اعزام هشت هزار نفر به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور، سرکشی از خانواده هشت هزار شهید و آغاز ویزیت هشت هزار بیمار توسط علوم پزشکی است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان عنوان کرد: همچنین برنامه "فصل شیدای" شامل روایتگری از صدر اسلام تا دفاع مقدس تهیه شده و در ۱۵ شب به نمایش در می‌آید و در هر نوبت زمینه بازدید هشت هزار نفر از این برنامه مهیا می‌شود.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در ارتباط با مغفول ماندن شهدای ورزشکار استان بیان کرد: شهید شاخص ما در بحث ورزش سردار شهید علیرضا شمسی‌پور بوده که ما در قالب کنگره یادواره‌ای برای این شهید برگزار کردیم.

وی افزود: همچنین به دنبال برگزاری تورنمنت‌های ملی و بین‌المللی در رشته‌های مختلف با حضور کشورهای جبهه مقاومت هستیم.