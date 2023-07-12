افزایش دمای هوای مناطق گرمسیر کرمانشاه تا ۴۶ درجه طی روزهای آینده

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی سامانه گرم جنب حاره با روندی رو به تقویت همچنان تا شنبه هفته آینده جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: مهمترین پیامد این شرایط افزایش نسبی دمای هوا در غالب نقاط استان کرمانشاه است که در روزهای پنجشنبه تا شنبه محسوس خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیش بینی می‌شود دمای هوا در روزهای مذکور در شهر کرمانشاه به ۳۹ تا ۴۱ و در نواحی گرمسیر به ۴۴ تا ۴۶ درجه سلسیوس برسد.

دولتشاهی بیان کرد: طی ساعاتی از روزهای جمعه تا یکشنبه به دلیل تقویت نسبی میدان‌های باد غربی در منطقه احتمال اینکه در بعضی ساعات، هوای استان کرمانشاه به ویژه در مناطق مرزی کم و بیش غبارآلود شود، دور از انتظار نیست.