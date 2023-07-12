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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۱

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد؛

افزایش دمای هوای مناطق گرمسیر کرمانشاه تا ۴۶ درجه طی روزهای آینده

افزایش دمای هوای مناطق گرمسیر کرمانشاه تا ۴۶ درجه طی روزهای آینده

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از افزایش دمای هوای مناطق گرمسیر کرمانشاه تا ۴۶ درجه طی روزهای آینده خبر داد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی سامانه گرم جنب حاره با روندی رو به تقویت همچنان تا شنبه هفته آینده جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: مهمترین پیامد این شرایط افزایش نسبی دمای هوا در غالب نقاط استان کرمانشاه است که در روزهای پنجشنبه تا شنبه محسوس خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیش بینی می‌شود دمای هوا در روزهای مذکور در شهر کرمانشاه به ۳۹ تا ۴۱ و در نواحی گرمسیر به ۴۴ تا ۴۶ درجه سلسیوس برسد.

دولتشاهی بیان کرد: طی ساعاتی از روزهای جمعه تا یکشنبه به دلیل تقویت نسبی میدان‌های باد غربی در منطقه احتمال اینکه در بعضی ساعات، هوای استان کرمانشاه به ویژه در مناطق مرزی کم و بیش غبارآلود شود، دور از انتظار نیست.

کد مطلب 5834886

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