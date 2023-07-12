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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۱

ناظر گمرکات استان بوشهر:

۳۷۱ هزار تن محصولات صنایع معدنی از گمرکات استان بوشهرصادر شد

۳۷۱ هزار تن محصولات صنایع معدنی از گمرکات استان بوشهرصادر شد

بوشهر- ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری ۳۷۱ هزار و ۳۳۲ تن کالاها و صنایع معدنی به ارزش حدود ۱۶ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران اجرایی شرکت سیمان دشتستان افزود: بیشترین حجم کالاهای صادراتی استان در این بخش مربوط به سیمان و کلینکر، زغال سنگ، گچ، شیشه ساختمانی، سنگ ساختمانی، سرامیک و کاشی، پودر سنگ و انواع موزائیک و آجر بوده است.

وی اضافه کرد: بیشتر حجم کالاهای صادراتی استان در این بخش به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر شده است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر به آمار گمرکات استان در این بخش در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۸۸ میلیون و ۶۲۸ هزار دلار از گمرکات این استان صادر شد که به لحاظ وزنی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

سلیمانی به آمادگی گمرک جهت ارائه خدمات بی وقفه و شبانه‌روزی به تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی استان به ویژه صادرکنندگان تاکید کرد و گفت: تلاش گمرک در کنار سایر ارگان‌های ذی ربط، رونق تولید و تقویت صادرات است و خوشبختانه این ظرفیت در گمرک بوشهر وجود دارد که بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به ارائه خدمت به فعالان اقتصادی بپردازد.

کد مطلب 5834901

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