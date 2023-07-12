بیش از ۵۵ درصد حجاج ایرانی از مکه خارج شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، در این اطلاعیه که روز چهارشنبه (۲۱ تیر) منتشر شد، آمده است: این زائران در قالب ۲۵۴ کاروان در هتل‌های مکه اسکان دارند.

بر اساس این اطلاعیه، ۳۹۲۶۷ نفر از زائران و عوامل کاروان‌ها تا پایان امروز از عربستان خارج می‌شوند که این تعداد بیش از ۴۴ درصد از کل حجاج کشورمان در حج امسال می‌باشند.

این گزارش حاکیست ۲۰۰۳۴ نفر از طریق فرودگاه مدینه با ۸۹ پرواز و۱۹۲۲۴ نفراز طریق فرودگاه جده با ۸۰ پرواز تا پایان امشب از سرزمین وحی خارج می‌شوند.

در این اطلاعیه با اشاره به آمار زائران اعزامی از مکه مکرمه به مدینه برای بازگشت به ایران می‌افزاید: تعداد زائران ایرانی در شهر پیامبر امروز ۹۵۱۷ نفر در قالب ۶۴ کاروان است.

امسال ۸۷۵۴۱ زائر ایرانی برای حضور در مراسم حج با پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایر به عربستان منتقل شدند که قرار است همه آنها تا ۲ مرداد به کشورمان بازگردند.