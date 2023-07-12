به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور با کارکنان ایثارگر استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه البرز که در سالن جلسات شهدای البرز برگزار شد، ضمن تقدیر از حضور مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور خواستار توجه به ظرفیت‌های ایثارگران و استفاده از این سرمایه‌های اجتماعی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی شد.

وی تاکید کرد: از زمان انتصاب عبداللهی استاندار البرز تاکنون جلسات متعددی با حضور این عزیزان برگزار شده و سعی کرده‌اند در مناصب و پست‌های مختلف از ظرفیت کارکنان ایثارگر استفاده کنند اما بخشی از موضوعات نیازمند پیگیری از سوی وزارت کشور است که امید می‌رود این نشست موجب کاهش مسائل و مشکلات جامعه هدف شود.

در این جلسه کارکنان ایثارگر مسائل و مشکلات خود را مطرح و پاسخگویی لازم از سوی مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور صورت گرفت.