آموزشیار فداکار نهضت سوادآموزی البرز مورد تقدیر قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رؤیا عسگرپور ظهر چهارشنبه با حضور در مدرسه جوادالائمه مهرشهر از مریم عابد آموزگار فداکاری که از سال ۸۳ تا ۹۰ به عنوان آموزشیار در نهضت سوادآموزی فعالیت می‌کرد و چند سال است در بستر بیماری، مشق عشق و ایثار را در دفتر دانش آموزان حک کرد، تجلیل به عمل آورد.

عسگرپور با بیان اینکه معلمان در تمامی لحظات زندگی خود در حال انجام وظیفه هستند، افزود: معلمان سلامت خود را فدای تربیت دانش آموزان می‌کنند و با از جان گذشتگی و ایثار در صدد رفع مشکلات و مخاطراتی هستند که دانش‌آموزان را تهدید می‌کند.

وی تصریح کرد: افزایش درصد باسوادی کشور مرهون زحمات آموزشیاران نهضت سوادآموزی است که با ایثار و از جان گذشتگی به پیکار جهل و ریشه کنی بی سوادی رفتند.

معاون سوادآموزی استان ادامه داد: خانم عابد نمونه‌ای از بانوان ایثارگر و خستگی ناپذیر در مسیر تعلیم و تربیت است که در هر سنگری با از خودگذشتگی و تلاشی مثال‌زدنی، برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی می کوشد.