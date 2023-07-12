  1. استانها
  2. البرز
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۳

معاون آموزش پرورش البرز:

آموزشیار فداکار نهضت سوادآموزی البرز مورد تقدیر قرار گرفت

آموزشیار فداکار نهضت سوادآموزی البرز مورد تقدیر قرار گرفت

کرج- معاون سوادآموزی آموزش پرورش استان البرز گفت: از آموزگار فداکار البرزی که در عین بستری بودن به تدریس خود به عنوان آموزشیار نهضت سواد آموزی انجام می داد تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، رؤیا عسگرپور ظهر چهارشنبه با حضور در مدرسه جوادالائمه مهرشهر از مریم عابد آموزگار فداکاری که از سال ۸۳ تا ۹۰ به عنوان آموزشیار در نهضت سوادآموزی فعالیت می‌کرد و چند سال است در بستر بیماری، مشق عشق و ایثار را در دفتر دانش آموزان حک کرد، تجلیل به عمل آورد.

عسگرپور با بیان اینکه معلمان در تمامی لحظات زندگی خود در حال انجام وظیفه هستند، افزود: معلمان سلامت خود را فدای تربیت دانش آموزان می‌کنند و با از جان گذشتگی و ایثار در صدد رفع مشکلات و مخاطراتی هستند که دانش‌آموزان را تهدید می‌کند.

وی تصریح کرد: افزایش درصد باسوادی کشور مرهون زحمات آموزشیاران نهضت سوادآموزی است که با ایثار و از جان گذشتگی به پیکار جهل و ریشه کنی بی سوادی رفتند.

معاون سوادآموزی استان ادامه داد: خانم عابد نمونه‌ای از بانوان ایثارگر و خستگی ناپذیر در مسیر تعلیم و تربیت است که در هر سنگری با از خودگذشتگی و تلاشی مثال‌زدنی، برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی می کوشد.

کد مطلب 5834977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها