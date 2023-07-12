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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰

استاندار مازندران مطرح کرد؛

ضرورت توجه به دیپلماسی آموزشی در مناسبات تجاری

ضرورت توجه به دیپلماسی آموزشی در مناسبات تجاری

ساری- استاندار مازندران با بیان اینکه به زودی هیئتی تجاری و اقتصادی از استان روانه روسیه می شود، توجه به دیپلماسی آموزشی را در مناسبات تجاری لازم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور بعد از ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش فعالیت و برنامه‌های آموزشی در مدارس را سنتی برشمرد و اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش دارای جایگاه رفیعی است و باید با تدوین شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید برای به روز رسانی برنامه‌ها در مدارس تلاش کند.

وی از مازندران به عنوان مقصد گردشگری یاد کرد و گفت: سالانه بیش از ۴۰ میلیون مسافر به استان وارد می‌شود و باید برای فراغت دانش آموزان در تابستان برنامه‌ریزی شود.

استاندار مازندران گفت: متأسفانه تغییرات پی در پی آموزش و پرورش اجازه نداد تا این نهاد در انجام وظایف خودش به درستی عمل کند در حالی که آموزش و پرورش می‌تواند برنامه‌های دانش‌آموزان را جهت دهی کند.

وی گفت: باید به صورت ریشه‌ای و عمیق نسبت دانش آموزان با عفاف و حجاب را بررسی کنیم و مسائل را با انجام مصاحبه‌های علمی و نظرسنجی‌های علمی واکاوی کنیم.

حسینی پور با عنوان اینکه شیوه‌های سنتی در مدارس پاسخگو نیست، گفت: گفتمان دانش آموز در مدارس با گفتمان ۱۰ سال قبل فرق می‌کند و اینکه در مسیر سنتی بایستیم و مقاومت کنیم به نتیجه نخواهیم رسید.

استاندار مازندران با بیان اینکه آموزش و پرورش مباحث مهم‌تری دارد، گفت: بررسی وضعیت عفاف و حجاب در مدارس از جمله برنامه‌ها است و باید بررسی شود که در مدارس ما چه می‌گذرد و دانش‌آموزان چه دغدغه‌هایی دارند از این رو جلسات شورای آموزش و پرورش باید خروجی داشته باشد.

وی با اشاره به سفر آتی هیئت بازرگانی و تجاری استان به روسیه گفت: باید در این سفر به دیپلماسی آموزشی نیز توجه شود.

استاندار مازندران توانمندسازی شورای آموزش و پرورش را امری مهم بیان کرد.

کد مطلب 5834980

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