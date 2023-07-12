ضرورت توجه به دیپلماسی آموزشی در مناسبات تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور بعد از ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش فعالیت و برنامه‌های آموزشی در مدارس را سنتی برشمرد و اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش دارای جایگاه رفیعی است و باید با تدوین شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید برای به روز رسانی برنامه‌ها در مدارس تلاش کند.

وی از مازندران به عنوان مقصد گردشگری یاد کرد و گفت: سالانه بیش از ۴۰ میلیون مسافر به استان وارد می‌شود و باید برای فراغت دانش آموزان در تابستان برنامه‌ریزی شود.

استاندار مازندران گفت: متأسفانه تغییرات پی در پی آموزش و پرورش اجازه نداد تا این نهاد در انجام وظایف خودش به درستی عمل کند در حالی که آموزش و پرورش می‌تواند برنامه‌های دانش‌آموزان را جهت دهی کند.

وی گفت: باید به صورت ریشه‌ای و عمیق نسبت دانش آموزان با عفاف و حجاب را بررسی کنیم و مسائل را با انجام مصاحبه‌های علمی و نظرسنجی‌های علمی واکاوی کنیم.

حسینی پور با عنوان اینکه شیوه‌های سنتی در مدارس پاسخگو نیست، گفت: گفتمان دانش آموز در مدارس با گفتمان ۱۰ سال قبل فرق می‌کند و اینکه در مسیر سنتی بایستیم و مقاومت کنیم به نتیجه نخواهیم رسید.

استاندار مازندران با بیان اینکه آموزش و پرورش مباحث مهم‌تری دارد، گفت: بررسی وضعیت عفاف و حجاب در مدارس از جمله برنامه‌ها است و باید بررسی شود که در مدارس ما چه می‌گذرد و دانش‌آموزان چه دغدغه‌هایی دارند از این رو جلسات شورای آموزش و پرورش باید خروجی داشته باشد.

وی با اشاره به سفر آتی هیئت بازرگانی و تجاری استان به روسیه گفت: باید در این سفر به دیپلماسی آموزشی نیز توجه شود.

استاندار مازندران توانمندسازی شورای آموزش و پرورش را امری مهم بیان کرد.