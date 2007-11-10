دوچرخه سواران پیست ایران برای کسب سهمیه المپیک به مالزی می روند

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی دوچرخه سواری ایران در رشته پیست بعد از کسب 5 سهمیه جاده از رقابتهای آسیایی و جهانی رشته جاده به دنبال کسب سهمیه های المپیک این رشته عازم جام جهانی و کاپ آسیایی معتبر خواهد شد.

این تیم به همین منظور 25 آبان ماه برای شرکت درکاپ آسیایی مالزی تهران را به مقصد کوالالامپور ترک می کند. بعد از برگزاری این مسابقات در روز 12 آذرماه عازم جام جهانی استرالیا در سیدنی خواهد شد.

رکابزن کشورمان 12 آذرماه برای شرکت در جام جهانی چین به پکن سفر کرده و در نهایت 19 آذرماه به تهران باز می گردند.

تیم ملی دوچرخه سواری ایران در رشته پیست در صورت کسب امتیاز سهمیه المپیک از این سه مسابقه آسیایی و جهانی نیازبه حضور در رقابت دیگری را ندارد ولی در غیر اینصورت رقابتهای جهانی لس آنجلس، دانمارک و منچستر را هم پیش رو خواهد داشت.

فدراسیون دوچرخه سواری قصد دارد 15 رکابزن را به این سه جام جهانی در منطقه جغرافیایی آسیا و اقیانوسیه اعزام کند که هنوز از سوی کمیته فنی اسامی این نفرات مشخص نشده است.

