صاحبان آثار برتر نخستین جشنواره فیلم کوتاه «زریبار» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه زریبار روز چهارشنبه در شهرستان مرزی مریوان برگزار شد.

فرید نیکخواه دبیر این جشنواره در این مراسم اظهار داشت: ۱۶۰ اثر از سراسر ایران به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که بر اساس رأی هیئت داوران جشنواره ۷۵ فیلم داخلی و پنج فیلم از اقلیم کردستان عراق برای نمایش عمومی انتخاب شدند.

وی افزود: فیلم‌های انتخاب شده طی مدت زمان جشنواره شب‌ها در محوطه آمفی‌تئاتر روباز پارک شانو به نمایش درآمدند.

پس از قرائت بیانیه هیئت داوران، جایزه ویژه دبیرخانه جشنواره در بخش استعدادهای جوانان به «هومان فتاحی» برای فیلم «کار بو ژیان» و در بخش تحقق و پژوهش به «جواد زندی» برای فیلم «بی‌بی خانم» اهدا شد.

جایزه ویژه مردمی نخستین جشنواره فیلم کوتاه و مستند زریبار نیز به «نورالله فتاحی» بازیگر نقش بابا مهربان اهدا شد.

در بخش داستانی، بازیگر خردسال «فرهاد عبداللهی» برای بازی در فیلم «جای پا» از مریوان مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت.

جایزه بخش موسیقی جشنواره هم به «ذکریا یوسفی» برای فیلم انار از سنندج اهدا شد و در بخش طراحی صحنه هم طراح صحنه فیلم داستانی «ده‌نگی له دوره‌وه» از اقلیم کردستان عراق مورد تجلیل قرار گرفت.

جایزه بهترین تدوین به «لقمان سخنور» تدوینگر فیلم «دستور» رسید، جایزه بهترین تصویربرداری به صورت مشترک به «خیبر رفیق» برای فیلم «ده‌نگیک له دوره‌وه» از اقلیم کردستان عراق و «حمید قوامی» برای تصویربرداری فیلم دستور از سنندج رسید.

«حامد بهرامی» برای فیلم «جای پا» از سنندج جایزه بخش فیلمنامه‌نویسی را از آن خود کرد و جایزه کارگردانی هم به «شبنم طارمی» از زنجان برای فیلم «بازگشته» اهدا شد.

جایزه ویژه هیئت داوران نخستین جشنواره فیلم کوتاه و زریبار برای بیان خلاقانه به کارگردان فیلم «کچی باش» از اقلیم کردستان و برای خلاقیت سینمایی به «مسلم کوچک‌زاده» برای فیلم «غرقاب» از کرج رسید.