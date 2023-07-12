حجم فعلی مبادلات اقتصادی با روسیه رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر قاسم رضائیان بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با سرکنسول روسیه در رشت اظهار کرد: گیلان به لحاظ جغرافیایی شریانی ارتباطی با همه استان‌ها دارد و این مهم یک مزیت با ارزش به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه روسیه باید نقش ژئوپلیتیک گیلان را بیشتر درک کند، افزود: ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گیلان چشم انداز توسعه‌ای برای این استان رقم زده است.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان با بیان اینکه هیچ گونه محدودیتی برای توسعه روابط اقتصادی با روسیه وجود ندارد، تصریح کرد: تفاهمنامه های اقتصادی با روسیه نباید روی کاغذ بماند و وارد فاز عملیاتی شود.

رضائیان با ابراز نارضایتی از میزان تبادل اقتصادی ایران و روسیه بیان کرد: ارتباط خوب و حسنه‌ای با روسیه داریم اما حجم فعلی مبادلات اقتصادی رضایت بخش نیست.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های خوب گمرک آستارا بیان کرد: مقصد اصلی صادراتی ما آذربایجان نیست بلکه روسیه است و اگر مشکلی از سمت آذربایجان ایجاد می‌شود انتظار می‌رود که روسیه دخالت کند.

رضائیان با بیان اینکه گمرک آستارا را یک گمرک مشترک بین ایران و روسیه بدانیم، تصریح کرد: اینکه یک کالا روزها در گمرک بماند پذیرفتنی نیست و از روز اول شروع به کار گمرک آستارا را رها نکرده‌ایم و به طور مرتب پایش می‌شود.

وی خواستار مداخله جدی روسیه برای رفع مشکلات گمرکی در سمت آذربایجان شد و افزود: بهترین کالاهای ایرانی برای صادرات به روسیه وارد گمرک می‌شود اما چرا این کالا نباید به موقع به دست مصرف کنندگان در روسیه برسد.