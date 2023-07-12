زمین ۱۲۵۲ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در کامیاران تأمین شد

جمشید ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تخصیص زمین به ۱۶۲ متقاضی واریز وجه شده فاز ۲ طرح نهضت ملی مسکن کامیاران در قالب گروه‌های ۳ نفره تعداد متقاضیانی که از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون زمین دریافت کرده‌اند به هزار و ۲۵۲ نفر رسید.

وی افزود: اداره راه و شهرسازی به عنوان متولی تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن تمام سعی خود را انجام داده تا بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تخصیص زمین به سایر متقاضیان تأیید نهایی شده اقدام کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در همین راستا نیز توافقاتی را با مالکین اراضی اطراف محدوده داشته تا بتواند از ظرفیت الحاق این اراضی مشکل تأمین زمین را برطرف نماید.

وی با اشاره به باز بودن سامانه سمن برای ثبت نام واجدین شرایط طرح جوانی جمعیت، افزود: در سه ماه گذشته سامانه طرح جوانی جمعیت راه اندازی شده و پالایش متقاضیان طرح جوانی جمعیت برای واگذاری زمین به زودی انجام خواهد شد.

ابراهیمی در بیان ویژگی‌های متقاضیان طرح جوانی جمعیت گفت: متقاضیان بهره مندی از این طرح باید فرزند سوم و یا بیشتر آنها بعد از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد و این متقاضیان باید در شهرهایی زندگی کنند که نرخ باروری در آنها ۲.۵ و کمتر باشد.