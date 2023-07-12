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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۹

فرمانده انتظامی کرج خبر داد؛

سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار کابل برق در دام پلیس کرج

سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار کابل برق در دام پلیس کرج

کرج- فرمانده انتظامی کرج از دستگیری سارق سابقه‌دار کابل و سیم برق در شهر کرج خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان گودرزی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در فرماندهی انتظامی کرج اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت کابل و سیم برق در کرج، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با تحقیقات گسترده خود موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی، متهم را در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به ارتکاب ۷ فقره سرقت کابل و سیم برق در کرج اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی متذکر شد: از مردم می‌خواهیم تا ضمن رعایت هشدارهای پیشگیری از سرقت، هرگونه تحرکات مشکوک افراد در پیرامون خود را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5835075

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