به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح بخش جراحی بیمارستان پاستور با بیان اینکه استان قزوین در تمامی حوزه‌ها از ظرفیت بخش خصوصی به نحو احسن بهره مند شده است، اظهار داشت: به طور مثال در حوزه صنعت استان قزوین علی رغم اینکه جزو استان‌های صاحب جایگاه در حوزه تولید و اقتصاد است اما سرمایه گذاری قابل توجه غیر بخش خصوصی ندارد و تقریباً بیشتر داشته‌های اقتصادی استان با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی افزود: در حوزه درمان به نسبت جمعیت و جایگاه استان در سطح ملی، نقش آفرینی بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان نسبت به استان‌های هم طراز به مراتب بیشتر و کیفیت خدمت رسانی بهتر است که مطلوب ارزیابی می‌شود.

اعلایی با بیان اینکه فعالین بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان علاوه بر خدمت رسانی مطلوب تعامل خوبی هم با یکدیگر دارند، گفت: استان قزوین متأسفانه در حوزه شاخص‌های امکانات درمانی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و یکی از عمده ترین ضعف‌های استان قزوین، زیرساخت‌های درمانی است ولی برای رفع این عقب ماندگی‌ها پروژه‌ها و ساختارهای متعددی در دست اجرا است، تمامی پروژه‌های بهداشت و درمان استان قزوین فعال است و به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها وضعیت استان را در شاخص‌ها بهبود می‌دهد.

استاندار قزوین اضافه کرد: مجموعه مدیریتی استان بر رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان اهتمام ویژه دارد و در سفر رئیس جمهور به استان هم یکی از اولویت‌ها بخش بهداشت و درمان بود که با نتایج خوبی هم همراه شد.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: به معنای واقعی کلمه در برخی از نقاط وضعیت بهداشت و درمان اصلاً مناسب نیست و شأن مردم ارائه خدمات بیشتری است و کیفیت خدمت رسانی در حوزه بهداشت و درمان باید ارتقا پیدا کند.

وی افزود: مجموعه مدیریتی استان نگاه مانعی در مسیر بخش خصوصی حوزه بهداشت و درمان ندارد و از همه کسانی که علاقه مند سرمایه گذاری در این حوزه هستند استقبال می‌کند و دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید در این زمینه حمایت لازم را داشته باشند.