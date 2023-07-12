جواد نخعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: همان طور که انتظار می‌رفت طی دو روز اخیر شاهد افزایش محسوس دما در سطح استان بوده ایم به طوری که نسبت به شرایط میانیگن دمای فصل بالاتر بود و به تدریج از امروز کاهش نسبی دما از امروز بعد از ظهر انتطار می‌رود.

وی ادامه داد: پنج شنبه و جمعه بر شدت گرمای هوا با شمالی شدن جریانات و وزش بادهای شمالی کاسته می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: به تناوب از امروز در ساعات عصر و شب تا جمعه و به ویژه پنج شنبه با تقویت وزش بادهای ۱۲۰ روزه باد شدید تا خیلی شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در منطقه پیش بینی می‌شود.

نخعی با بیان اینکه حتی طوفان گرد و خاک برای نقاطی از شرق استان و نقاطی از شمال شهرستان‌های طبس و بشرویه می‌تواند سبب ایجاد خسارت شود، یادآور شد: در همین راستا هشدارهای نارنجی و زرد صادر شده است.

وی گفت: توصیه می‌شود از سفرهای غیرضروری پرهیز و با توجه به ناسالم بودن هوا کودکان سالمندان و افراد دارای مشکلات تنفسی در خانه بمانندو همچنین اختلال در ترددهای جاده‌ای و ناوگان حمل و نقل قابل پیش بینی است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته بیرجند و اسدیه با کمینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس خنک‌ترین و طبس با بیشنه دمای ۴۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهر استان بوده است.

نخعی بیان داشت: در شبانه روز گذشته بیشنه دما در بیرجند به ۴۱ درجه رسید.

وی با بیان اینکه دمای فعلی بیرجند ۳۲ درجه بوده که نسبت به ساعت مشابه روز قبل دو درجه افزایش دارد، افزود: انتطار داریم بیشنه دما در مرکز استان امروز به ۳۹ درجه برسد.