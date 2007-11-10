آمار گردشگران شهرستان راین 30 درصد کاهش یافته است

نماینده میراث فرهنگی در شهرستان راین در گفتگو با مهر اظهار داشت : باتوجه به جاذبه های گردشگری آبشار راین و ارگ قدیم در شش ماه نخست سال جاری با نزول 30 درصدی نسبت به سال قبل بیش از 20 هزار گردشگر از بناهای تاریخی راین بازدید کرده اند .

وحید طاهری تصریح کرد : قدمت ارگ راین با مساحت 22 هزار متر مربع به دوره ساسانیان می رسد که نشان از قدمت فرهنگ مردم راین دارد .

طاهری عنوان کرد : ارگ راین بعد از ارگ بم، دومین بنای خشتی جهان محسوب می شود و مرمت این بنا از سال 74 شروع شده و در حال حاضر 60 درصد از مرمت انجام شده است .

وی خاطر نشان کرد : از دیگر مناطق گردشگری این شهرستان می توان امامزاده معروف به شیر خدا از سادات جلیل القدر که در قرن ششم هجری می زیست و همچنین امامزاده سیدعلی که از نوادگان امام حسن مجتبی ( ع ) است را نام برد .