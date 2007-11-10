آمار گردشگران شهرستان راین 30 درصد کاهش یافته است

نماینده میراث فرهنگی در شهرستان راین در گفتگو با مهر اظهار داشت: باتوجه به جاذبه های گردشگری آبشار راین و ارگ قدیم در شش ماه نخست سال جاری با نزول 30 درصدی نسبت به سال قبل بیش از20 هزار گردشگر از بناهای تاریخی راین بازدید کرده اند.
وحید طاهری تصریح کرد: قدمت ارگ راین با مساحت 22 هزار متر مربع به دوره ساسانیان می رسد که نشان از قدمت فرهنگ مردم راین دارد.
طاهری عنوان کرد: ارگ راین بعد از ارگ بم، دومین بنای خشتی جهان محسوب می شود و مرمت این بنا از سال 74 شروع شده و در حال حاضر 60 درصد از مرمت انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: از دیگر مناطق گردشگری این شهرستان می توان امامزاده معروف به شیر خدا از سادات جلیل القدر که در قرن ششم هجری می زیست و همچنین امامزاده سیدعلی که از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) است را نام برد.
نماینده میراث فرهنگی یادآور شد: آبشار راین در 14 کیلومتری غرب کرمان واقع شده است و حدود 70 متر ارتفاع دارد، سرو تاریخی راین با قدمتی بیش از 400 سال در جنوب شرق این شهرستان، کوه هزار که چهارمین کوه در ایران است با ارتفاع چهار هزار متر از دیگر مناطق خاص گردشگری این شهرستان محسوب می شوند.
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