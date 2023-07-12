ارتباط مساجد و هیئت های مذهبی تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی حرکت دسته‌های عزاداری در ماه محرم، با اشاره به اینکه باید ارتباط میان هیأت‌های مذهبی و مساجد توسعه یابد، افزود: در کارهای شخصی، اجتماعی و سیاسی خود در کشور نیز مسلماً نیازمند به این هستیم که خدای متعال به برکت امام حسین (ع) به ما نظر لطف کند بنابراین هر کاری انجام می‌دهید به حساب خود حضرت بگذارید و نتیجه اش را خواهید گرفت.

آیت‌الله دژکام اظهار کرد: برای کسانی که کار هیئتی انجام می‌دهند، ترویج فرهنگ عاشورا لذت‌بخش و باعث آبرومندی در دنیا و آخرت است.

امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به سبقه عزاداری در ایران، تصریح کرد: یک‌سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) فرمودند سینه‌زنی را به شکل سنتی ادامه دهید یعنی ممکن بود به نحوی تغییر در نوع کارها و سینه‌زنی امام حسین (ع) به وجود بیاید که از نظر امام مطلوب نبود و فرمودند سنتی ادامه دهید، بنابراین باید در راستای عزاداری سنتی برنامه‌ریزی کنیم.

نماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه سنگ بنای حرکت هیئت‌ها را در شیراز مرحوم آیت‌الله سید نورالدین حسینی الهاشمی گذاشته است، افزود: امروز شاید نوع کار مقداری لطمه خورده و می‌خواهیم این لطمه‌ها را حل کنیم و وقتی به چارچوب خود برگردد مطلوب ما حاصل شده است.

امام جمعه شیراز گفت: در سال ۴۲ هیئت‌ها پای کار انقلاب و کمک حال امام خمینی (ره) آمدند و حماسه بزرگ انقلاب اسلامی در ایران خلق شد بنابراین باید تلاش کنیم ارتباط با هیئات و درک روحیه هیئت‌ها برای همه ما حاصل شود.