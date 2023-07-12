به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله نیکو با بیان اینکه ۱۸ هزار متر لوله انتقال آب به کشاورزان استان قزوین تحویل شد، اظهار کرد: لوله‌های تحویل شده از جنس پلی اتیلن بوده که برای انتقال آب کشاورزی به مزارع تحویل کشاورزان شده است.

وی با بیان اینکه برای خرید این میزان لوله ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: این لوله‌ها بیشتر در سطح شهرستان قزوین در بین کشاورزان توزیع شده است.

مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار داشت: تحویل لوله به کشاورزان با هدف جلوگیری از خشکسالی مزارع و باغات و همچنین مصرف بهینه آب انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: مزارعی که نیاز به انتقال آب کشاورزی داشته باشند با بررسی و مطالعات کارشناسان فنی برای تحویل واگذاری لوله‌های پلی اتیلن در دستور کار قرار خواهند گرفت.