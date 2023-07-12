  1. استانها
  2. قزوین
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۳

با هدف مصرف بهینه؛

۱۸ هزار متر لوله انتقال آب به کشاورزان استان قزوین تحویل شد

۱۸ هزار متر لوله انتقال آب به کشاورزان استان قزوین تحویل شد

قزوین- مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تحویل ۱۸ هزار متر لوله انتقال آب از ابتدای سال جاری تاکنون به کشاورزان این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله نیکو با بیان اینکه ۱۸ هزار متر لوله انتقال آب به کشاورزان استان قزوین تحویل شد، اظهار کرد: لوله‌های تحویل شده از جنس پلی اتیلن بوده که برای انتقال آب کشاورزی به مزارع تحویل کشاورزان شده است.

وی با بیان اینکه برای خرید این میزان لوله ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: این لوله‌ها بیشتر در سطح شهرستان قزوین در بین کشاورزان توزیع شده است.

مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار داشت: تحویل لوله به کشاورزان با هدف جلوگیری از خشکسالی مزارع و باغات و همچنین مصرف بهینه آب انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: مزارعی که نیاز به انتقال آب کشاورزی داشته باشند با بررسی و مطالعات کارشناسان فنی برای تحویل واگذاری لوله‌های پلی اتیلن در دستور کار قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 5835105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها