به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده فارس از مسئولان سازمانها خواست تا با استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در زمینه برگزاری برنامههای آموزشی و ترویجی گسترده در حوزه خود برنامهریزی کنند.
وی همچنین با اشاره به تغییر الگوی بیماریهای شایع از بیماریهای واگیر به بیماریهای غیر واگیر، گفت: بررسیها نشان میدهد ۸۰ درصد بیماریها ناشی از عوامل غیر واگیر است.
استاندار فارس تاکید کرد: مدیران تمام دستگاهها باید نسبت به انتصاب مشاوران سلامت اقدام و با استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در زمینه برگزاری برنامههای آموزشی و ترویجی گسترده در حوزه خود برنامهریزی کنند.
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