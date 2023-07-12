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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۲

استاندار فارس اعلام کرد؛ 

انتصاب مشاور سلامت در همه دستگاه‌های اجرایی فارس

انتصاب مشاور سلامت در همه دستگاه‌های اجرایی فارس

شیراز- استاندار فارس از مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی استان خواست نسبت به انتصاب مشاوران سلامت اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده فارس از مسئولان سازمان‌ها خواست تا با استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در زمینه برگزاری برنامه‌های آموزشی و ترویجی گسترده در حوزه خود برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین با اشاره به تغییر الگوی بیماری‌های شایع از بیماری‌های واگیر به بیماری‌های غیر واگیر، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد بیماری‌ها ناشی از عوامل غیر واگیر است.

استاندار فارس تاکید کرد: مدیران تمام دستگاه‌ها باید نسبت به انتصاب مشاوران سلامت اقدام و با استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در زمینه برگزاری برنامه‌های آموزشی و ترویجی گسترده در حوزه خود برنامه‌ریزی کنند.

کد مطلب 5835111

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