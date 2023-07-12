راهپیمایی «مدافعان حریم خانواده» در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هشتاد و هشتمین سالروز جنایت رضاخان در مسجد گوهرشاد مشهد و به شهادت رسیدن جمع زیادی از مردم دین‌دار این شهر، اجتماع حامیان عفاف و حجاب با عنوان «مدافعان حریم خانواده» در مشهد برگزار شد.

این اجتماع مردمی از ساعت ۱۶ از میدان بسیج آغاز شد و راهپیمایی تا حرم مطهر رضوی ادامه پیدا کرد.

راهپیمایان که عمدتأ به همراه خانواده و فرزندان خود در این راهپیمایی حضور پیدا کردند، با سر دادن شعارهایی، پایبندی خود را به حجاب، حریم خانواده و عفت اعلام کردند.

حاضران در این اجتماع و راهپیمایی، با ورود به حرم رضوی در ایوان مقصوره صحن گوهرشاد، محل به شهادت رسیدن مدافعان حجاب در دوره رضاخانی، در مراسم پایانی این اجتماع با سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی شرکت کردند.