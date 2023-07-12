به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منعمی عصر چهارشنبه در یکصد و هجدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: اکنون پروژه‌های مهمی در سطح شهر کرج از جمله پروژه قطار شهری، بزرگراه شمالی، تکمیل طرح تفصیلی شهر در حال اجراست که در راستای کنترل و هدایت پروژه جلسات مستمر هفتگی و بعضاً با حضور مسئولین استانی و ملی انجام می‌شود اما در شهرداری برای حوزه منابع انسانی و پرسنلی که بخش اعظمی از بودجه مصوب سالانه را به خود اختصاص داده است، برنامه‌ای وجود ندارد و به عبارتی حتی بانک اطلاعات پرسنلی نیز تدوین نشده است.

رئیس کمیته منابع انسانی شورای اسلامی شهر کرج افزود: یکی از تباصر بودجه سال جاری که در راستای نظم بخشی به قراردادهای پرسنلی مصوب شد، تجمیع قراردادهای کارکنان تأمین نیروی شهرداری و سازمان‌های تابعه در قالب قرارداد یکپارچه بود که در تهیه آمار و شناسایی پرسنل و توانمندی‌هایشان با توجه به تخصص و تجارب و… مؤثر بود اما پیشنهاد شهرداری در راستای تمرکز زدایی و عقد قرارداد مستقل در سازمان آرامستان‌ها که البته قدردان یکایک پرسنل خدوم سازمان هستم، موجب عدم دسترسی به اهداف مجموعه است و اساساً باید توجه داشت که چرا شهرداری به جای برنامه ریزی در راستای عدالت بخشی و بهبود وضعیت پرسنل، به دنبال برهم ریختگی در حوزه منابع انسانی است.

وی ادامه داد: توجه به مسائل معیشتی و کمک به اقتصاد خانواده کارکنان بدون داشتن اطلاعات صحیح میسر نیست و انتظار این است که در جهت ایجاد و افزایش انگیزش کارکنان، به منظور خدمات رسانی بهتر به شهر و شهروندان گام برداریم.

منعمی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت شایسته گزینی در انتصابات اذعان کرد: از شهردار انتظار داریم تا قوانین حاکم بر شهرداری از جمله اجرای تباصر بودجه و مصوبات شورای اسلامی شهر را اجرا نماید که متأسفانه در انتصابات اخیر این اصول اجرا نشده است.

دبیر شورای اسلامی شهر کرج به تبدیل وضعیت قریب به هزار نفر از نیروهای شرکتی به صورت آزمونی و ایثارگری اشاره کرد و افزود: کارکنان در هنگام تبدیل وضعیت متعهد به انجام خدمت برای مدت ۵ سال در همان عنوان شغلی شدند و البته شورای اسلامی شهر نیز همکاری لازم را با اعمال قیودی که پس از سیر مراحل قانونی به شهرداری ابلاغ می‌شود، انجام داد تا از پتانسیل نیروهای کارآمد، متعهد و متخصص که دارای مدرک تحصیلی مرتبط و تجارب ارزشمند هستند در سطح مسئول امور یا رئیس اداره استفاده گردد اما انتصاباتی که خارج از ضوابط انجام شده است، موجب دلسردی سایر کارکنان گردیده است چرا که بعضاً برخی از آنها به حق، دانش و توانایی خود را بیشتر از افراد تازه مسئول که آسانسوری رشد نموده‌اند، می‌دانند.

منعمی در ادامه گفت: انتصاب و رشد ناگهانی افراد کم‌تجربه و غیرمتخصص و به عبارتی عدم توجه به شایسته گزینی در شهرداری، احتمال خطای سیستمی و بی انگیزشی سایر کارکنان را به ارمغان آورده است.