بیش از ۴۰۰ تن کالای اساسی در هرمزگان توزیع شد

محمدرضا ماندگاری در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به توزیع کالاهای اساسی توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان اظهار داشت: طی سه ماه نخست امسال، ۶ قلم اقلام غذایی شامل برنج ۱۰۶ تن، روغن ۶۳ تن، شکر ۸۲ تن، مرغ ۱۵۴ تن، تخم مرغ ۵ تن، گوشت ۱۸ تن توسط شبکه تعاونی روستایی در سطح استان هرمزگان توزیع شد.

وی گفت: در مجموع ۴۲۸ تن کالای اساسی توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان طی سه ماه نخست سال جاری توزیع شد.

رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی هرمزگان در پایان ارزش کل این محصولات را ۳۲۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: برنج به ارزش ۷۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال، روغن ۳۸ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال، شکر ۱۸ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال، مرغ ۱۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، تخم مرغ ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال و همچنین گوشت ۵۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال است.