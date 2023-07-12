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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۹

رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی هرمزگان:

بیش از ۴۰۰ تن کالای اساسی در هرمزگان توزیع شد

بیش از ۴۰۰ تن کالای اساسی در هرمزگان توزیع شد

بندرعباس - رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی هرمزگان گفت: طی سه ماه نخست سالجاری بیش از ۴۰۰ تن کالای اساسی شامل برنج، روغن، شکر، مرغ، تخم مرغ، گوشت توسط تعاون روستایی هرمزگان توزیع شد.

محمدرضا ماندگاری در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به توزیع کالاهای اساسی توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان اظهار داشت: طی سه ماه نخست امسال، ۶ قلم اقلام غذایی شامل برنج ۱۰۶ تن، روغن ۶۳ تن، شکر ۸۲ تن، مرغ ۱۵۴ تن، تخم مرغ ۵ تن، گوشت ۱۸ تن توسط شبکه تعاونی روستایی در سطح استان هرمزگان توزیع شد.

وی گفت: در مجموع ۴۲۸ تن کالای اساسی توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان طی سه ماه نخست سال جاری توزیع شد.

رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی هرمزگان در پایان ارزش کل این محصولات را ۳۲۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: برنج به ارزش ۷۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال، روغن ۳۸ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال، شکر ۱۸ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال، مرغ ۱۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، تخم مرغ ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال و همچنین گوشت ۵۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال است.

کد مطلب 5835178

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