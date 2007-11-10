توافق درباره انتخاب رئیس جمهور به نفع تمام گروه های لبنانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سفیر چاپ لبنان، هشام یوسف معاون عمرو موسی در سفر به بیروت با شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله و فوزی صلوخ وزیر امور خارجه مستعفی دولت لبنان دیدار کرد.



در این دیدارها، بر ضرورت توافق درباره انتخابات ریاست جمهوری لبنان و جلوگیری از به وجود آمدن خلاء قانونی در این زمینه تاکید شد.

هشام یوسف تصریح کرد که اتحادیه عرب تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خلاء قانونی در لبنان به کار خواهد گرفت.

شیخ نعیم قاسم در این دیدار اظهار داشت : توافق درباره انتخاب رئیس جمهور، تنها راه برای (تحقق) منافع تمام گروه های لبنانی است، زیرا این امر راه را برای راه حلهای آتی از جمله تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان هموار خواهد کرد.

هشام پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران درباره احتمال تعویق مجدد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لبنان، گفت : از برخی طرفها شنیده ایم که زمان باقی مانده(تا دوشنبه آتی) برای توافق درباره انتخاب رئیس جمهور ناکافی است و احتمال تعویق مجدد این انتخابات وجود دارد.

حزب الله لبنان این دیدار را مهم توصیف کرد.

لازم به ذکر است؛ انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای دومین بار به تعویق افتاد. قراربود انتخابات ریاست جمهوری لبنان 25 سپتامبر برگزار شود، اما به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به 23 اکتبر(اول آبان) موکول شد،اما نبیه بری رئیس پارلمان لبنان یک روز پیش از برگزاری آن، به علت عدم توافق گروه های سیاسی لبنان در مورد انتخاب رئیس جمهور، تعویق نشست پارلمان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به 12 نوامبر(21 آبان) موکول کرد.