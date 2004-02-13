به بيش از 150 شهر جديد گاز رساني مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، شركت ملي گاز ايران تا كنون به بيش از 490 شهر جديد گاز رساني كرده كه پيش بيني مي شود اين تعداد تا پايان سال 83 يعني پايان برنامه سوم توسعه به 540 شهر برسد .

براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته اين تعداد در سال 88 يعني پايان برنامه چهارم توسعه به بيش از 690 شهر افزايش مي يابد.

بررسيهاي نشان مي دهد درسال 1357 فقط پنج شهر و از سال 57 تا 75 ، 240 شهر واز سال 76 تا 82 فقط 245 روستا از گاز طبيعي بهره مند بودند.

همچنين قرار است تا پايان سال جاري به 1200 روستا گاز رساني شود كه پيش بيني مي شود اين تعداد تا سال آينده به 1600 و تا پايان برنامه چهارم نيز به 3600 روستا افزايش يابد.

با توجه به اينكه مصرف گاز در داخل كشور و جايگزيني آن به جاي ساير سوخت فسيلي از مهمترين برنامه هاي شركت ملي گاز محسوب مي شود، برهمين اساس با اقدامات صورت گرفته قراراست شبكه گاز شهري كشورتا پايان سالجاري به89 هزار كيلومتر ، در سال آينده به 95 هزار كيلومتر و تا پايان برنامه چهارم توسعه يعني سال 88 به 125 هزار كيلومتر برسد .

شركت ملي گاز ايران همچنين ، نصب دو ميليون و 400 هزار انشعاب را در برنامه خود قرارداده به طوري كه تعداد انشعابات نصب شده درمجموع از 4 ميليون و 700 هزار شماره به هفت ميليون و 100 هزار شماره مي رسد. همچنين اين شركت قراراست سه ميليون و500 هزار مشترك جديد را در شش سال آينده به تعداد مشتركان فعلي خود بيافزايد كه بدين ترتيب پيش بيني مي شود تعداد مشتركين اين شركت از شش ميليون و500 هزار در سال جاري به 10 ميليون مشترك افزايش يابد.

بدين ترتيب تا پايان سال 88 بيش از 12 ميليون خانوار تحت پوشش گاز طبيعي قرار مي گيرند به طوري كه سهم گاز در سبد مصرف فسيلي از 2/56 درصد در سال جاري به 68 درصد افزايش مي يابد.

همچنين براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته ظرفيت پالايش گاز طبيعي كشور در برنامه چهارم توسعه حدود دو برابر افزايش مي يابد.

با توجه به اينكه 17 درصد گاز دنيا و 48 درصد منابع گاز منطقه در ايران قرار دارد، برهمين اساس با اجراي طرحهايي همچون فازهاي 4 و5 پارس جنوبي به ظرفيت 50 ميليون مترمكعب در روز، فازهاي 9 و 10 به ظرفيت 50 ميليون مترمكعب، پالايشگاه بيد بلند به ظرفيت 57، پالايشگاه پارسيان به ظرفيت 48 و پالايشگاه ايلام به ظرفيت 10 ميليون متر مكعب در روز

ظرفيت پالايش گاز طبيعي كشور از 313 ميليون متر مكعب در روز به 576 ميليون متر مكعب در سال 88 مي رسد.

به گزارش مهر ، در حال حاضرشبكه انتقال گاز كشور توان توليد هر تقاضايي را ندارد؛ به طوري كه با افزايش تقاضا و يا بروز هرگونه مشكلي گاز در خط اصلي در گاز رساني به بيش از 7 استان مشكل ايجاد مي شود.

برهمين اساس شركت ملي گاز ايران پيش بيني مي كند ميزان خطوط انتقال فشار قوي را از 18 هزار و 400 كيلومتر به بيش از 29 هزار و 400 كيلومتر برساند كه در اين راستا نيز تعداد ايستگاههاي فشار قوي نيز از 28 به 62 ايستگاه مي رسد .









