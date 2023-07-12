به گزارش خبرنگار مهر، یاسر جمالی عصر چهارشنبه در نشست با سرپرست هیئت ووشو استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در عرصه ورزش‌های رزمی است.

وی حمایت از ورزشکاران و رفع مشکلات آنها را یک ضرورت دانست و اضافه کرد: یکی از دغدغه‌های هیئت‌های ورزشی برای اعزام به مسابقات کشوری مشکل ایاب و ذهاب ورزشکاران بود که این مشکل رفع شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر خاطرنشان کرد: مسائل مختلف هیئت‌های ورزشی نیاز سنجی و در کارگروه ورزش استان رصد می‌شود.

در این دیدار و نشست، میرزایی سرپرست هیئت ووشو از برنامه‌های پیش‌روی هیئت استان و همچنین کمبودها و مشکلات موجود در هیئت مسائلی را عنوان کرد.