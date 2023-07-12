به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر امروز در بازدید از باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان اظهار کرد: بنده از آکادمیهای زیادی در فوتبال ایران بازدید کردم و امروز از بازدید آکادمی شهرداری همدان لذت بردم.
وی افزود: آکادمی شهرداری یکی از منظمترین و برترینها آکادمیها در فوتبال ایران بوده که توانسته بازیکنان خوبی را به فوتبال ایران معرفی کند.
رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه امروز فوتبال به وجود چنین آکادمیهای منظمی نیاز دارد، گفت: آکادمی یکی از رکنهای اساسی فوتبال بوده و باید سرمایهگذاری خوبی باشگاه در بحث تقویت آکادمی انجام دادند.
تاج خاطرنشان کرد: تیمهای نونهالان، نوجوانان و جوانان سرمایه تیمهای بزرگسالان بوده و استعدادها از آکادمیها کشف میشوند.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان نیز با بیان اینکه آکادمی شهرداری جزو ۵ آکادمی برتر کشور است، بیان کرد: ما در تمام ردههای سنی در کشور تیمداری میکنیم و فصل گذشته تیم جوانان ما تا یک قدمی صعود به لیگ برتر پیش رفت.
هادی بلورینوین خاطرنشان کرد: در ردههای نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان تیمهای در سطح کشور زبانزد هستند.
وی با اشاره به امکانات باشگاه شهرداری همدان گفت: وجود چمن مصنوعی، سالن بدنسازی، استخر، سالن سرپوشیده و خوابگاه باعث شده تا تمام زیرساختهای ما به عنوان باشگاه حرفهای آماده ارائه خدمت به فوتبالیستهای همدان باشد.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: وجود این امکانات در یک باشگاه ورزشی در سطح کشور بینظیر و کمنظیر است.
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