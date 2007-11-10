به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود اظهار داشت: انتخابات در جمهوری اسلامی باید رایانه ای شود و از نظر شورا این یک ضرورت است اما باید الزامات مقدماتی آن فراهم شود که متاسفانه چنین نشده و هنوز وزارت کشور نرم افزارمربوط به این کار را ارائه نکرده است.

وی افزود: شورای نگهبان و وزارت کشور جلسات متعددی برای برگزاری انتخابات رایانه ای در 24 اسفند برگزار کردند اما تاکنون پیشرفت مطلوبی در مراحل مربوط به امور فنی و اجرایی ، حقوقی و قانونی و فرهنگی و اجتماعی صورت نگرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: از نظر تعداد مجریان انتخابات رایانه ای و همچنین نیروی ناظربر این کار ، کمبود زیادی محسوس است و اگر قرار است انتخابات به صورت رایانه ای برگزار شود باید زیر ساخت ها و نیروی انسانی لازم برای این کار خطیر تامین شود.

کدخدایی افزود: الزام دیگر این است که قانون انتخابات مطابق رایانه ای شدن اصلاح شود اما در حال حاضر صرفا یک بند از قانون مذکور مسئولان امر را مکلف به اجرای رایانه ای انتخابات کرده و سایر الزامات قانونی معطوف به برگزاری انتخابات به روش سنتی است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: که افکار عمومی نیز باید نسبت به صحت و سلامت انتخابات اطمینان یابد و تا زمانی که این کار صورت نگرفته، نباید و نمی توان وارد میدان انتخابات رایانه ای شد.

این عضو ارشد هیئت نظارت بر انتخابات مجلس هشتم درادامه اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کشور در جهت برگزاری انتخابات رایانه ای را ارزشمند و خوب توصیف کرد و متذکر شد که شورای نگهبان نیز وزارت خانه مذکور را در این راستا کمک کرده است اما در عین حال اعلام کرد وزارت کشور بر اساس زمان بندی طراحی شده نتوانست نظرات شورای را تامین کند و اکنون فرصت برگزاری انتخابات رایانه ای در 24 اسفند از رفته است .

" آخرین مهلتی که برای نهایی شدن بحث انتخابات رایانه ای شدن مجلس هشتم در نظر گرفته شده بود، پایان ماه جاری بود که زمان زیادی تا آن روز باقی نمانده ولی هنوز نرم افزار برگزاری انتخابات رایانه ای از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان ارائه نشده و دست این شورا برای انجام وظایف نظارتی از نظر امکانات لازم برای این کار خالی است."

سخنگوی شورای نگهبان گفت: برگزاری انتخابات رایانه ای مجلس هشتم منتفی است اما شورای نگهبان آماده است مراحل ثبت نام داوطلبان و تجمیع آرای ماخوذ از صندوق ها که پیش از این نیز انجام شده بود ، بصورت رایانه ای صورت گیرد.