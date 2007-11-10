بهره برداری از دو واحد بزرگ آموزشی در چالدران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، فرماندار این شهرستان در آیین بهره برداری از این طرح ها گفت: برای ساخت و تجهیز این واحدهای آموزشی که چهار هزار و ‪ ۶۰۰‬مترمربع زیر بنا دارند، ‪ ۱۳‬میلیارد ریال هزینه شده است.

محرم رضایی ادامه داد: این دو واحد آموزشی با جدیدترین شیوه‌های کاربری آموزشی ساخته شده و ظرفیت پذیرش ‪۵۰۰‬ دانش آموز را دارند.

وی احداث مدرارس شبانه روزی را یکی از نیازهای اساسی شهرستان چالدران دانست واضافه کرد: برخی از دانش آموزان این شهرستان به خاطر عدم وجود مدرسه شبانه روزی اقدام به ترک تحصیل می کنند.

رضایی اظهار امیدوراری کرد: با ایجاد مدرسه شش کلاسه شبانه روزی در این شهرستان امکان تحصیل این دانش آموزان فراهم شود.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان غربی نیز در این مراسم توجه ویژه به مناطق محروم را از ویژگی های بارز دولت نهم برشمرد واز افزایش ۶۸ ‬درصد ی اعتبارات عمرانی چالدران در سالجاری خبر داد.

محمدباقر عفتی ‌داریانی، استقرار واحدهای صنعتی و فرآورده‌های کشاورزی، تخصیص اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت، احداث سدهای خاکی، بهسازی راه های روستایی، احداث فضاهای آموزشی، ورزشی را از اقدامات دولت در دو سال اخیر در چالدران عنوان کرد و لزوم مشارکت مردم در توسعه این شهرستان را مورد تاکید قرار داد.

مدارس افتتاحی شهرستان چالدران دارای بخش‌های آموزشی، کتابخانه، فضاهای آزمایشگاهی، خوابگاه، غذاخوری و ورزشی هستند.

چالدران با ‪ ۴۷‬هزار نفر جمعیت در شمال غرب استان آذربایجان غربی واقع شده است.