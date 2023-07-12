به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی شامگاه چهارشنبه در آئین اختتامیه نهمین جشنواره رسانه‌های استان قزوین اظهار داشت: مجموعه رسانه‌ای استان قزوین نسبت به آن چیزی که انتظار جامعه از یک مجموعه مؤثر در حوزه اطلاع رسانی و شکل دهی افکار عمومی و اجتماعی است، تلاش زیادی می‌کنند که این مهم شایسته تقدیر است.

وی افزود: هرچند آن چیزی که حاصل می‌شود متناسب با حمایت‌ها است و اگر شرایط مهیاتر و حمایت بیشتر شود شکوفایی بیشتری را شاهد خواهیم بود ولی نمی‌توان این تلاش‌ها را نادیده گرفت.

اعلایی ضمن تشکر از تمامی فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی که از رسانه در ایام اخیر حمایت کرده‌اند، گفت: تمامی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌هایی که در بازدیدهای صنعتی همراهی می‌کنند شاهد هستند که همیشه سفارش حمایت از رسانه‌ها را کرده‌ام و اعتقاد دارم کمک و همراهی بخش خصوصی با مجموعه‌های رسانه‌ای سرمایه گذاری و توجه به یک رسالت اجتماعی است.

استاندار قزوین با بیان اینکه رسانه‌ها باید نسبت به اثرگذاری حساسیت داشته باشند، اضافه کرد: آن چیزی که می‌توان انتظار داشت رسانه‌ها در فعالیت‌های خود آن را مدنظر قرار دهند، حرفه‌ای گری است و این مهم را باید چه به صورت شخصی و چه به صورت مجموعه‌ای دنبال کنند.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه رعایت اخلاق در فضای رسانه‌ای استان جای تشکر دارد، اظهار داشت: آن چیزی که در جامعه چند ۱۰ میلیون نفری کشور تاکید بر آن لازم است و در گذشته مغفول بوده است توجه به اخلاق است که خوشبختانه قاطبه فعالین رسانه‌ای استان مقید به اخلاق هستند و در نقد، گفتگو و مجادله‌های سلیقه‌ای، باوری و اجرایی این موضوع به وضوح مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه به عنوان خدمت گذار مردم بر موضوع اخلاق تاکید ویژه داریم، افزود: رسانه‌ها باید در بسط اخلاق در جامعه نقش آفرینی ویژه‌تری داشته باشند و به دور از موضوعات سلیقه‌ای و شخصی آن را در جامعه نهادینه کنند.

اعلایی با بیان اینکه پیگیری منافع مردم باید از دیگر رسالت‌های رسانه‌ها باشد که در کانون توجه رسانه‌ها قرار بگیرد، گفت: مردم از هر حیثی به بصیرت، تشخیص و پختگی لازم رسیده‌اند و تمامی مجموعه‌ها را ارزیابی می‌کنند و می‌دانند که کدام رسانه منافع آنها را دنبال می‌کند و می‌تواند موتور محرک تغییرات رو به جلو باشد، در همین راستا به همه کسانی که در فضای رسانه فعالیت می‌کنند اعلام می‌کنیم تا وقتی رفتارهای حرفه‌ای و توأم با اخلاق و در راستای منافع مردم باشد از آنها حمایت خواهیم کرد.

استاندار قزوین اضافه کرد: استان قزوین توانایی این را دارد که بیش از پیش به مردم کشور و حتی مردم دنیا معرفی شود و مزیت‌های استان تا به امروز به درستی معرفی نشده است، به همین دلیل این موضوع می‌تواند به عنوان یک کار ویژه مشترک بین مجموعه اجرایی و رسانه‌ها قرار گیرد و استان را به نحو بهتری در سطح کشور معرفی نماید.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: دشمنان به این باور رسیده‌اند که درخت انقلاب اسلامی تنومند و پرثمر تر از گذشته به مسیر خود ادامه می‌دهد ولی همچنان به دشمنی خود ادامه می‌دهند و به دنبال توطئه‌های جدید هستند، در همین راستا یکی از زمان‌های تبلور حضور مردم در حمایت از نظام و خنثی شدن توطئه‌های دشمنان انتخابات است که همه باید در کنار یکدیگر برای رقابتی شدن، شفافیت فضا و باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات برنامه ریزی کنیم و گام اساسی برای توسعه کشور برداریم.