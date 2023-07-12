۲۲ ون تاکسی و ۱۵ اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم پور عصر چهارشنبه در آئین رونمایی از مرحله نخست واگذاری ناوگان حمل و نقل عمومی که در محوطه سالن شهیدان نژادفلاح برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات و پیگیری‌های اعضای شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری اظهار داشت: در تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ رقم قابل توجهی به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی تخصیص یافت که این موضوع نشان دهنده توجه ویژه اعضای شورای شهر و مدیریت شهری به حوزه عمرانی و حمل و نقل عمومی در کرج است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج قیمت یک دستگاه اتوبوسی را که به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرج اضافه می‌شود حدود ۷ میلیارد تومان اعلام بیان و تصریح کرد: امسال بودجه‌ای در حدود دو هزار میلیارد تومان در این حوزه هزینه می‌شود که بسیاری در مرحله مناقصه قرار دارند که از جمله آنها می‌توان به پروژه راه اندازی خط بی آر تی اشاره کرد که ۳۰ کیلومتر طول و ۱۹ ایستگاه دارد.

خط اتوبوس تندرو از حصارک تا میدان شهید سلطانی راه‌اندازی می‌شود

قاسم پور با اشاره به اجرای این پروژه در دو فاز افزود: تلاش ما بر این است که پس از راه اندازی ایستگاه متروی شهید سلطانی، تا ۲۲ بهمن سال جاری، خط اتوبوس تندرو که از حصارک تا میدان شهید سلطانی را پوشش می‌دهد، با تزریق سهم مالی دولت به بهره برداری برسد تا عبور و مرور مردم تسریع و از بار ترافیکی شهر کاسته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به افزایش جمعیت و میزان مهاجرت‌های بی رویه به استان البرز، بیان کرد: زیرساخت‌های شهری در کرج، متناسب با افزایش جمعیت آن نیست در واقع در زمینه زیرساخت‌ها همیشه عقب تر از رشد جمعیت شهری در این کلانشهر هستیم که امیدواریم با افتتاح خطوط متروی درون شهری و بی آر تی بتوانیم به میزان قابل توجهی از مشکلات مردم این شهر و استان بکاهیم.

قاسم پور در بخش دیگری از سخنانش به ساماندهی پارک حاشیه‌ای که در حال پیگیری توسط اعضای شورای اسلامی شهر کرج و در مرحله اجراست اشاره کرد و گفت: ساماندهی پارک حاشیه‌ای یکی دیگر از اقدامات خوبی است که در راستای رفع مشکلات ترافیکی در سطح شهر انجام شده است و امید آن می‌رود که اتمام این موضوع، بتواند در تسهیل در حوزه حمل و نقل عمومی و کاهش مشکلات مردم در رفت و آمدهای درون شهری، مؤثر باشد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های همه مسئولان و مدیران شهری و استانی در به ثمر رسیدن پروژه‌های عمرانی، تاکید کرد: امروز سهم ۵۰ درصدی دولت در پروژه بزرگراه شمالی توسط وزارت راه و شهرسازی به لایحه‌ای تبدیل و به هیأت دولت ارائه شده که امید است با توجه به بودجه‌های تزریقی و ۶۹۰ میلیارد تومان ردیف بودجه شهری منهای تملکات، از ظرفیت‌های ملی و تهاتری نیز بهره گیری شود.