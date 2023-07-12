نرخ گندم و کلزا عادلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریان پور شامگاه چهارشنبه در نشست مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی با وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: مجلس و به خصوص نمایندگان استان با شناختی که داشتند با ۲۰۰ رأی به وزیر اعتماد کردند.

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان با بیان اینکه ۷ شهرستان در شرق استان در حوزه کشاورزی و دامپروری نقش مهمی دارد، افزود: متأسفانه در بازدید امروز وزیر جهاد کشاورزی هیچیک از این شهرستان‌ها دیده نشد.

وی ادامه داد: کشاورزان انتظار داشتند با حضور وزیر در استان طی ملاقاتی امکان طرح مسائل و مشکلاتشان را داشته باشند.

نماینده مردم کلاله و مینودشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازدیدها در حوزه کشاورزی تکراری شده، اضافه کرد: با ورود هر مسئولی به استان از پروژه‌ها و واحدهای تولیدی خاص بازدید می‌شود؛ معلوم نیست چه سیاستی در این رابطه دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ۹۰ درصد کشاورزی استان توسط خرده مالکان انجام می‌شود اما این زحمتکشان کمتر دیده می‌شوند.

آریان پور ضمن انتقاد از نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: امسال کشاورزان هزینه‌های کشت را نتوانستند از برداشت محصول به دست بیاورند چراکه قیمت ۱۵ هزار تومان پاسخگوی نیاز نیست.

وی خاطرنشان کرد: غالب صنعت استان کشاورزی است و مالیات شامل این بخش نمی‌شود، به همین خاطر سرانه درآمد مردم پایین است برای حل این مشکل وزارت جهاد کشاورزی باید در ایجاد صنایع تبدیلی باهدف رونق اقتصاد مردم به گلستان کمک کند.

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان در خاتمه یادآور شد: مردم به دولت سیزدهم امید بسته‌اند و از کارگزاران انتظار را دارند تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.