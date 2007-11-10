به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین الهام در نامه‌ای به حجت الاسلام مصطفی‌ پورمحمدی خواستار هماهنگی جهت انجام این مسئله شده بود.

سخنگوی دولت در نامه خود با اشاره به اینکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در بستر‌های اداری و ستادی دولت زمینه اقدامات قابل توجهی به وسیله روابط عمومی دستگاهها و وزارتخانه‌ها در حال پیگیری است نوشته بود : « هم اکنون در ستاد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نتایج مفید این برنامه ریزی‌ها در حال نمایان شدن است اما به دلیل عدم وجود بستر مناسب ساختاری در استان‌ها لزوم اقدامات مناسب در سطح استان ضروری به نظر می رسد .»

در پی نامه دکتر الهام ،‌وزیر کشور بخشنامه‌ای « به استانداران سراسر کشور » ضمن ابلاغ این موضوع تاکید کرد: « به منظور ایجاد شبکه‌های اطلاع رسانی و بهره برداری از آن در سطح استان و بین دستگاههای اجرایی استانی ، دستور فرمائید من بعد از مدیران کل روابط عمومی بعنوان ناظر در کارگروههای تخصصی دعوت بعمل آورند.»