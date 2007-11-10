دکتر عباس استاد تقی زاده ، مدیرکل سلامت شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد : مشکل فاضلاب تأثیر مستقیمی بر سلامت فردی و محیط دارد و سلامت محیط زیست را در زمینه های خاک ، آب و حتی هوا به خطر می اندازد.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران در مورد تأثیرات زیست محیطی مشکل فاضلاب افزود : آلودگی خاک یکی از تأثیرات فقدان شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب است که در نهایت می تواند تهدیدی برای سلامت انسانها باشد و بروز وبا به علت استفاده از محصولات کشاورزی کشت شده در زمینهای آلوده یکی از انواع آن است.

وی در مورد اهمیت پاک نگه داشتن خاک تصریح کرد : منابع خاک محدود بوده و قابل تجدید نیستند و آنچه اهمیت دارد این است که خاک آلوده قابل تصفیه شدن نیست و اگر خاک به وسیله فاضلاب آلوده شود پاکسازی آن تقریبا غیر ممکن است و آن زمین را از وضعیت قابل استفاده بودن خارج می کند.

دکتر تقی زاده با اشاره به شیوع وبا در برخی سالهای گذشته یادآور شد : یکی از عوامل شیوع وبا در آن زمان آبیاری زمینهای کشت سبزیجات در جنوب تهران از طریق آبهای حاصل از فاضلاب بود ضمن آنکه تأمین 40 درصد از آب تهران بوسیله آبهای زیرزمینی می تواند مشکلات عدیده ای را به وجود آورد که شیوع بیماریهای حاد و مزمن از آن جمله هستند.

وی در خصوص ببیماری های ناشی از مشکل فاضلاب و آبهای آلوده افزود : شیوع بیماریهایی نظیر وبا ، حصبه ، هپاتیت نوع A و ... از موارد بیماریهای حاد هستند ضمن آنکه بیماریهای ویروسی که عفونتهای تنفسی و گوارشی را به وجود می آوردند از عوارض آلودگی آب از طریق فاضلاب است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران تصریح کرد : برخی از مشکلات ناشی از فاضلاب نظیر آلودگی های منظر شهری، بوی نامطبوع و آلودگی هوا و بیماریهای حاد در کوتاه مدت قابل مشاهده هستند ولی ایجاد دریاچه های زیرزمینی فاضلاب در جنوب تهران و ایجاد برخی بیماریهای مزمن نظیر انواع سرطانها و مسمومیتها در طولانی مدت قابل مشاهده خواهد بود و با توجه به روند فعلی ایجاد بحران خواهد کرد.

دکتر عباس استاد تقی زاده تأکید کرد: مشکل فاضلاب به اندازه آلودگی هوا و سایر مشکلات شهر اهمیت دارد و این مسئله می طلبد تا مسئولان دقت و توجه بیشتری را نسبت به حل این مشکل انجام دهند که متأسفانه در سالهای گذشته آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با تأکید بر توجه بیشتر مسئولین به مسئله فاضلاب خاطر نشان کرد: حل مشکل فاضلاب هماهنگی و همراهی مسئولین را با مدیریت شهری طلب می کند و در صورت محقق شدن این امر می توان به حل این مشکل امیدوار بود.