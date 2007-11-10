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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۰۴

سرمربی مس کرمان:

صنعت مس کرمان به شخصیت اصلی خود نزدیک می شود

صنعت مس کرمان به شخصیت اصلی خود نزدیک می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: فرهاد کاظمی گفت: تیم فوتبال صنعت مس کرمان با روند رو به رشد به شخصیت اصلی خود نزدیک شده است.

سرمربی تیم صنعت مس کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای قرار گرفتن در نیمه بالای جدول باید در تمام بازی های خانگی پیروز شویم.

فرهاد کاظمی تصریح کرد: با ایجاد هماهنگی بین بازیکنان و خود باوری آنان مس کرمان به قدرت حقیقی و شخصیت خود نزدیک می شود.

کاظمی گفت: پس بازی با صبا باطری و شکست این تیم در تهران مس کرمان روند رو به رشدی پیدا کرده است.

وی با اشاره به زمین چمن مصنوعی استادیوم سلیمی کیا گفت: تعدادی از بازیکنان مس کرمان به دلیل مصنوعی بودن چمن ورزشگاه کرمان قادر به بازی در این زمین و ارائه بازی دلخواه نیستند که امیدوارم با افتتاح ورزشگاه امام علی (ع) این مشکل برطرف شود.

کد مطلب 583540

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