صنعت مس کرمان به شخصیت اصلی خود نزدیک می شود

سرمربی تیم صنعت مس کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای قرار گرفتن در نیمه بالای جدول باید در تمام بازی های خانگی پیروز شویم.

فرهاد کاظمی تصریح کرد: با ایجاد هماهنگی بین بازیکنان و خود باوری آنان مس کرمان به قدرت حقیقی و شخصیت خود نزدیک می شود.

کاظمی گفت: پس بازی با صبا باطری و شکست این تیم در تهران مس کرمان روند رو به رشدی پیدا کرده است.

وی با اشاره به زمین چمن مصنوعی استادیوم سلیمی کیا گفت: تعدادی از بازیکنان مس کرمان به دلیل مصنوعی بودن چمن ورزشگاه کرمان قادر به بازی در این زمین و ارائه بازی دلخواه نیستند که امیدوارم با افتتاح ورزشگاه امام علی (ع) این مشکل برطرف شود.