سهم بخش سلامت از درآمد ناخالص داخلی 5،6 درصد است / توسعه در همه جوانب نیازمند انسانهای سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید شهاب الدین صدر رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در مراسم افتتاحیه هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران با بیان مطالب فوق اظهار داشت: در حال حاضر سهم بخش سلامت از درآمد ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای پیشرفته پایین تر است و به عنوان مثال در اروپا سهم بخش سلامت دراین حوزه به 16 درصد می رسد و این امر توجه هر چه بیشتر به سلامت را در جامعه مشخص می کند و آنچه مسلم است یکی از شاخص هایی که در دنیا جز شاخص های توسعه یافتگی به حساب می آید میزان سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی است چرا که جامعه برای رشد و توسعه در همه جوانب نیازمند انسانهای سالم است.

دکتر صدر افزود: در حال حاضر خانواده پزشکی در ایران دارای 190000 عضو می باشد که از این تعداد 2500 نفر متخصص زنان و بیش از 47000 نفر ماما هستند و در کشور ما که بیش از نیمی از جمعیت آن را زنان تشکیل می دهند ، نقش این متخصصان در حفظ وارتقا سلامت جمعیت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی حمایت سازمانهای بیمه از بیماران در زمینه مسائل باروری و ناباروری را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: در حال حاضر خوشبختانه در زمینه باروری و ناباروری پیشرفتهای قابل ملاحظه ای کرده ایم ولی به دلیل پر هزینه بودن روشهای درمانی و در جهت کاستن از فشار اقتصادی بر مردم نیازمند توجه مسئولین و سازمان های بیمه گر در این حوزه هستیم .

رئیس سازمان نظام پزشکی یکی از افتخارات پس از انقلاب اسلامی را عدم نیاز به اعزام بیماران به خارج از کشور خصوصا در بخش بیماریهای زنان دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در تمام حوزه های تخصصی شرایط مطلوبی داریم و نیازمند وارد کردن پزشک و اعزام بیماران به خارج نیستیم و آنچه نیازمند توجه است بحث اشتغال پزشکان و ماماها در کشور است چرا که در حال حاضر به عنوان مثال بیش از نیمی از ماماهای کشور در زمینه اشتغال با مشکل روبرو هستند که این امر نیازمند برنامه ریزی صحیح می باشد.

گفتنی است هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران تا 22 آبان ماه جاری با حضور متخصصان و ماماهای سراسر کشور و همچنین کشورهایی از سراسر دنیا در سالن همایش های رازی ادامه خواهد داشت.