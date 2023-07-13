استعدادهای هنری در چهارمحال و بختیاری نیازمند شناسایی و حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری ظهر پنجشنبه در نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری با جمعیت یک میلیون نفر، دارای مردمی وفادار و ولایی است که در شکل‌گیری انقلاب تلاش بسیار کردند.

وی افزود: عشایر چهارمحال و بختیاری در زمره اولین گروه‌هایی بودند که با امام راحل تجدید بیعت کردند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مردم استان در دفاع مقدس نیز نقش بسیار ارزشمندی ایفا کردند و تقدیم ۲ هزار و ۴۰۰ شهید در جنگ تحمیلی و همچنین شهدای مدافع حرم گواه این مدعاست که انسان‌های ولایتمدار و ایثارگر در این استان زیسته و زندگی می‌کنند.

حیدری به جشن باشکوه مردم چهارمحال و بختیاری به مناسبت عید سعید غدیر خم اشاره و عنوان کرد: اوج این جشن در مرکز استان بود که خیابان کاشانی شهرکرد نزدیک به ۲۰۰ موکب برپا شد و تا نیمه شب برنامه‌های شاد، معنوی و فرهنگی برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین که نمایش وحدت و انسجام اقوام بود نیز در شهرستان فارسان برگزار شد و استقبال خوب مردم مواجه شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در برخی مراکز فرهنگی در استان مشکلاتی داریم.

حیدری بیان کرد: زبان هنر، زبان تأثیرگذاری است و نیازمند تقویت زیرساخت‌ها در این خصوص هستیم.

وی تاکید کرد: در حوزه آب به دنبال تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی پایدار هستیم، در زمینه جاده در بسیاری از محورهای ترانزیتی و روستایی عملیات اجرایی در حال انجام است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: استعدادهای هنری بسیاری در استان وجود دارد که باید به توسعه و شناسایی آن کمک شود.