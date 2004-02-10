13 تن از قربانيان سانحه هوايي در شارجه ايراني بوده اند

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين سازمان در اطلاعيه خود افزوده است : در ساعت 10:34 امروز (سه‌شنبه) يك فروند هواپيماي فوكر50 متعلق به شركت هواپيمايي كيش‌ اير از فرودگاه كيش به مقصد شارجه به پرواز درمي‌آيد كه در نزديكي فرودگاه شارجه تقاضاي فرد اضطراري مي‌كند، سپس به سمت چپ منحرف شده و سقوط مي‌كند. بر اساس اين گزارش تعداد مسافران اين هواپيما 39 نفر و گروه پرواز شش نفر بوده ( جمعا 45نفر) كه از بين مسافران 13 نفر ايراني و مابقي از مليت‌هاي ديگر هستند. اين اطلاعيه مي افزايد ستادي به همين منظور در سازمان هواپيمايي كشوري تشكيل شده است. همچنين تيم اعزامي به منظور شركت در جلسات بررسي سوانح كه از سوي سازمان هواپيمايي كشور امارات تشكيل ‌شده در حال اعزام به منطقه است. سازمان هواپيمايي كشوري همچنين در اطلاعيه شماره دو خود با تسليت كشته شدن 45 تن از سرنشينان هواپيما مليت سرنشينان اين پرواز را به اين ترتيب مشخص كرد :

جمهوري اسلامي ايران 13 نفر ، هند 12 نفر ، مصر 4 نفر ، فيليپين 2 نفر ، الجزاير 2 نفر ، كامرون 1 نفر ، بنگلادش 1 نفر ، سودان 1 نفر ، سوريه 1 نفر ، نيجريه 1 نفر ، نپال 1 نفر .

شايان ذكر است از اين تعداد 6تن نيز خدمه هواپيما بوده اند.