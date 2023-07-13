نخستین دوره آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره متمرکز و حضوری آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان با عنوان «قاصدک» با هدف آموزش شاعران و نویسندگان این حوزه از ۲۱ تیر تا ۲۳ تیر ۱۴۰۲ در شهر قم برگزار می‌شود.

این دوره در سه مرحله مقدماتی، پیشرفته و تخصصی برنامه‌ریزی شده که دوره مقدماتی با حضور نزدیک به ۱۰۰ نفر از امروز (چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲) در قم آغاز شد. از دوره مقدماتی ۴۰ تا ۵۰ نفر در دوره تخصصی حضور خواهند یافت. تا پایان سال جاری، دوره‌های تخصصی و پیشرفته نیز برگزار می‌شود.

آموزش در نخستین دوره متمرکز و حضوری آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان به‌صورت کارگاهی است و مدرسان علاوه بر ارائه اطلاعات و مباحث تئوری، با آموزش‌های عملی، شرکت‌کنندگان را با مبانی و اصول قلم زدن در حوزه کودک و نوجوان آشنا می‌کنند.

حداقل سن شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی ۱۵ سال و میانگین سنی ۳۰ سال است. همچنین گفتنی است که ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان در نخستین دوره متمرکز و حضوری آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان از بانوان و ۳۰ درصد آقایان هستند.

در این دوره سه‌روزه، نشست‌هایی با موضوعات «آشنایی با کتاب کودک»، «مخاطب‌شناسی»، «آشنایی با روان‌شناسی کودک»، «آشنایی با شعر کودک» و «آشنایی با داستان کودک» و همچنین کارگاه‌هایی در بخش داستان و شعر برگزار می‌شود.