۲۰ هزار میلیارد تومان اموال شهرداری را بازگرداندیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی ظهر پنجشنبه در نشست ائمه جماعات مساجد شاخص، کنشگران و فعالین فرهنگی قم که به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد اظهار کرد: امروز که در خدمت شما هستیم، ۲۲ ماه و ۱۰ روز در شهرداری تهران مستقر هستیم؛ به تعبیر رهبر انقلاب، تهران خود یک کشور است و اگر موفقیتی در تهران باشد به عنوان موفقیت به پای نظام اسلامی نوشته خواهد شد.

وی افزود: وقتی وارد حوزه مدیریت شهر شدیم سه ویژگی شهر، شهروند و مدیریت شهری وجود داشت. شهر تهران بی‌هویت بود و تنها هویت تهران، پایتخت بود. ضمن اینکه شهر از فرسودگی رنج می‌برد. منطقه ۲۲ تهران از فقر سرانه‌ها رنج می‌برد، بی‌عدالتی هم در تهران موج می‌زد. در کنار این موارد ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار در تهران وجود دارد و بعضی از خدمات در دسترس نیست که نیازمند توجه خاص بود.

وی با بیان اینکه در ابتدای مدیریت شهری، تهران ۷۰ هزار میلیارد بدهی داشت و امکانات آن محدود بود، افزود: علاوه بر این حدود ۹۰ درصد اتوبوس‌هایی که در ابتدا تحویل گرفتیم فرسوده بود، دو سال و نیم شهرداری در تنش مالی بود و در مدیریت شهری قبلی سه ماه برای پرداخت حقوق وام گرفته بودند.

شهردار تهران گفت: جنبه حضور جدی و تحقق مردم سالاری دینی لنگ و سبک زندگی غربی در شهر موج می‌زد که برای اصلاح این امور اقداماتی شروع شد.

زاکانی با اشاره به مشکلات تهران از جمله ترافیک، آلودگی هوا، بی‌مسکنی و بدمسکنی، ادامه داد: تهران یک میلیون مسکن کم دارد، حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکن خالی در مناطق بالای شهر وجود دارد که از آن برای سوداگری استفاده می‌شود.

برای اینکه تهران تبدیل به الگو شود، برنامه داریم

وی تصریح کرد: برای اینکه تهران تبدیل به الگو شود، برنامه داریم و اگر تهران الگو شود دو ویژگی خواهد داشت؛ تکثیر در دیگر شهرها و اینکه این موفقیت به عنوان کارآمدی نظام شناخته خواهد شد.

شهردار تهران با اشاره به پیگیری چهار تحول در این شهر ادامه داد: شهرداری و مدیریت شهری باید به نهاد خدمتگزار اجتماعی تبدیل شود، این تحول درون‌زاست و برای آن ۹ کلان پروژه تعریف شده است. موضوع بعدی هوشمندسازی شهر بود که به شکلی حرکت کنیم که شهر هوشمند شود.

وی افزود: در همین خصوص، شهرک ۲۰۰ هکتاری علم و فناوری در پارک ولایت جانمایی شد و مجوز آن را از وزارت علوم دریافت کردیم. کارخانه سیمان ری هم به یک کارخانه در حوزه فرهنگ تبدیل شد و تلاش شد سه ناحیه در تهران به محور ۵ دانشگاه تبدیل شود تا هویت جدید فناورانه شکل بگیرد.

وی افزود: تحول سوم در حوزه کالبد شهر بود و از همه تهدیدها فرصت خلق کردیم. از کمیسیون ماده ۵ استفاده کردیم و در تهران یک بزرگراه و ۲ آزادراه در حال ساخت است.

شهردار تهران یادآور شد: علاوه بر این، از اواخر سال گذشته، اصلاح هندسی ۹۸ تقاطع بزرگراهی را در دستور کار قرار دادیم که طی سه سال ۷۸۰ کیلومتر راه درون شهری را برای مردم نزدیک‌تر کنیم.

زاکانی گفت: رکورد منابع مالی تاریخ بلدیه را زدیم و ۱۵۸ درصد بودجه در ماه قبل محقق شد. بودجه شهرداری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که به لطف خدا ۸۰ هزار میلیارد تومان محقق کردیم.

وی با اشاره به تولید آسفالت و اهمیت آن در بهسازی معابر گفت: کارخانه‌های مدرن در بخش آسفالت وارد کردیم، ظرفیت سال ۱۴۰۰ تولید حدود ۵۴۰ هزار تن آسفالت بود و در سال ۱۴۰۱ این عدد ۷۵۰ هزار تن رسید و امسال هدف گذاری ما یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آسفالت است. همچنین ۱۲ معبر بزرگراهی را در ۶ ماه اول امسال آسفالت می‌کنیم و دو سوم حجم آسفالت را برای معابر درجه دو و سه در نظر گرفتیم.

زاکانی تاکید کرد: ساخت و ساز و توسعه تهران مبتنی بر الگوهایی خواهد بود که سرانه‌های محیط زیستی و بهبود بخش را داشته باشد تا بتوانیم دغدغه‌ها را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه ما ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال شهرداری را بازگرداندیم، گفت: ما مسیری را دنبال می‌کنیم که اموال را بازگردانیم.

شهردار تهران در مورد توسعه فضای سبز اظهار داشت: امسال ۲ هزار هکتار فضای سبز مثمر ایجاد خواهیم کرد.

زاکانی در ادامه تصریح کرد: از سال ۸۵ تا ۹۹ طی ۱۵ سال ۱۶ دستگاه واگن بازسازی شده بود، اما از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و در این ۲۲ ماه ۲۵۱ واگن را بازسازی کردیم و بازسازی ۴۲ واگن در حال انجام است. به طوری که تا خرداد سال آینده ۴۲۸ واگن را بازسازی می‌کنیم و تحویل می‌دهیم.

وی افزود: از مرداد سال قبل هر هفته یک یا دو افتتاحیه در سطح شهر تهران داریم و تاکنون ۶۳ رویداد امید و افتخار در تهران داشتیم. امسال ۱۳ ایستگاه مترو با ۴۲ کیلومتر خط افتتاح می‌شود که ۲۰ کیلومتر خارج از تهران و ۲۲ کیلومتر داخل تهران است.

برنامه‌ریزی ما در حوزه فرهنگی جدی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برنامه‌ریزی ما در حوزه فرهنگی جدی است، اظهار داشت: در حوزه فرهنگ مسیری طی کردیم که بتوانیم از طریق کار مشارکتی توان بالایی را فعال کنیم. مثلاً با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تلاش کردیم در سینماها و فرهنگ‌سراها اقدامات مشخصی را دنبال کنیم و بخشی دیگر از اقدامات را در معاونت اجتماعی داشتیم تا با مشارکت تمام اجزای ماجرا کارهای بزرگی رقم بزنیم، کما اینکه دیدیم که اتفاق‌های بزرگی در شهر تهران افتاد و حضور میلیونی مردم را در تجمع‌هایی مانند جشنواره اقوام داشتیم.

زاکانی با اشاره به تحول در روح شهر، هدف از این تحول را احیای سبک زندگی دانست و ادامه داد: به احیای مساجد روی آوردیم تا بتوانیم از طریق پیوستگی مسجد، محله و خانواده، نیاز مردم را مرتفع کنیم که بتوانیم یک کار جدی انجام دهیم. با سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و مسجد پیوستگی داریم؛ سرای محله را به قرارگاه محله تبدیل کردیم که آموزش پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، روحانیت، دانشگاه، حوزه و شهرداری در آنجا حضور دارند.

شهردار تهران با اشاره به تعامل با جمعی از طلاب خواهر و برادر در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: برای تابستان امسال ۳۵۳ مسجد و ۷۰۶ مدرسه دخترانه و پسرانه را انتخاب کردیم و سرمایه‌ها را به سمت مساجد و مدارس سوق می‌دهیم و می‌خواهیم از طریق رقابت و هم‌افزایی، تحول ایجاد کنیم.

ساماندهی ۵ هزار معتاد متجاهر در سال گذشته برای نخستین بار

وی از ساماندهی ۵ هزار معتاد متجاهر در سال گذشته برای نخستین بار خبر داد و افزود: امسال برای ۲۵۰۰ معتاد متجاهر و حدود ۷۵۰۰ کودک یتیم برنامه داریم.

وی مدیریت مشارکتی را یکی از راهبردهای شهرداری تهران ذکر کرد و گفت: برگزاری مراسم جشن ۱۰ کیلومتری غدیر در تهران الگوی خوبی از مشارکت مجموعه‌ها و مردم بود. این مجموعه‌ها به بلوغی رسیدند که اسم‌ها حذف شود. سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری، صداوسیما، بسیج، گروه‌های جهادی و بیش از همه مردم پای کار بودند اما هیچ کسی این مراسم را منحصر به خود نکرده است.

سال بعد جشن ۱۸ کیلومتری برگزار می‌شود

شهردار تهران اظهار داشت: سال گذشته که جشن غدیر برگزار شد حضرت آقا در چند نوبت از این جشن به نیکی یاد کردند. امسال هم تجربه‌نگاری می‌شود که سال بعد جشن ۱۸ کیلومتری برگزار شود. امسال جشن غدیر در حدود ۱۲۰ شهر برگزار شد و این الگوها به سرعت می‌تواند توسعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه کارهای نشده خیلی زیاد است، تأکید کرد: هنوز ابتدای راه هستیم و تا آنجا که باید برسیم راه زیادی داریم و به شدت نیازمند کمک هستیم.

زاکانی افزود: این رویه ما شده که هر هفته به یک دانشگاه برویم. در واقع یک همکاری مشترک با دانشگاه‌ها را تعریف می‌کنیم و اگر خدمتی از ما بر بیاید، انجام می‌دهیم و کمک هم می‌طلبیم. چندین تفاهم‌نامه هم با دانشگاه‌ها امضا کردیم.

وی ابعاد تحولی شهرداری تهران را شامل ابعاد فکری، فرهنگی و اقتصادی ذکر کرد و افزود: توانمندکردن اقتصاد خانوارهای شهر و مسکن استیجاری مورد توجه است. در این زمینه به دنبال توانمندکردن زنان سرپرست خانوار و ساخت حدود ۸ هزار واحد مسکن استیجاری هستیم تا به مردم آسیب کمتری وارد شود.

در ادامه این جلسه ائمه جماعات مساجد شاخص و کنشگران فرهنگی به پرسش و پاسخ با شهردار تهران پرداختند.