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۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

معاون توسعه منابع آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد؛

اسکان تابستانی فرهنگیان در ۴۴۹۰ کلاس خراسان رضوی

اسکان تابستانی فرهنگیان در ۴۴۹۰ کلاس خراسان رضوی

مشهد ـ معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: ۴۴ پایگاه در خراسان رضوی برای اسکان تابستانی فرهنگیان آماده و ۴۴۹۰ کلاس درس برای این موضوع مهیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل حسینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اسکان فرهنگیان در استان در تعطیلات تابستان اظهار کرد: ۴۴ پایگاه در استان برای اسکان تابستانی فرهنگیان آماده و ۴۴۹۰ کلاس درس با ظرفیت ۲۷ هزار نفر نیز برای این موضوع مهیا شده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص اسکان تابستانی در مدارس خراسان رضوی بیان کرد: اسکان تابستانی در مدارس استان از ۲۷ خرداد ماه آغاز شده و تا ۲۰ شهریور ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر در شهر مشهد ۳ پایگاه ثامن ۱ و ۲ و ۵ فعال هستند و در صورت نیاز پایگاه‌های ثامن ۳ و ۴ متعاقباً فعال می‌شوند.

حسینی گفت: زائران علی بن موسی الرضا (ع) در تابستان ۱۴۰۲ با همکاری ۱۳۱۲ نفر عوامل اجرایی پذیرش می‌شوند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: از ۲۷ خرداد ماه سال جاری تا ۲۱ تیرماه تعداد ۵ هزار و ۶۶۳ خانوار، ۲۶ هزار و ۴۲۲ نفر و به عبارتی ۱۲۹ هزار و ۴۶۷ نفرروز در استان برای اسکان تابستانی پذیرش شده‌اند.

کد مطلب 5835672

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