محقق ایرانی دانشگاه اوهایو از مایع شکمبه گاو برق تولید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمید ریسمانی یزدی دانشجوی دکتری رشته غذا، کشاورزی و مهندسی زیست شناسی در کالج غذا، کشاورزی و علوم زیست محیطی دانشگاه دولتی اوهایو در آمریکا به همراه تیمی از محققان زبده این دانشگاه از مایع غنی از میکروب به دست آمده از گاو برای تولید الکتریسیته درسلول های سوختی کوچک استفاده کرده است.

حمید ریسمانی یزدی محقق ایرانی دانشگاه اوهایو

این سلول سوختی میکروبی کوچک در حقیقت طرحی از مدل بزرگتری است که محققان چند سال پیش آن را ارایه کرده بودند.

حمید ریسمانی یزدی گفت: این سلول سوختی یک چهارم اندازه مدل اصلی ابعاد داشته با این حال می تواند تا سه برابر انرژی الکتریسیته تولید کند.

آزمایشات انجام شده نشان می دهند برای شارژ باتری قلمی به دو مورد از این سلول های سوختی جدید نیاز است و این در حالی است که برای شارژ این باتری در گذشته باید از چهار مورد سلول سوختی قدیمی استفاده می شده است.

به گزارش مهر، ریسمانی یزدی محقق اصلی این پروژه است. منبع قدرتی این سلول ها از سلولز تفکیک شده ای حاصل می شود که به وسیله طیف وسیعی از باکتری ها در مایع شکمبه گاو تولید می شوند.

محققان این پروژه برای تولید برق یکی از بخش های یک سلول سوختی را با استفاده از سلولز و مایع شکمبه پر کردند.

این محقق ایرانی افزود: در این فرآیند با شکسته شدن سلولز به وسیله باکتری، انرژی الکتریسیته تولید می شود. سلولز در مزارع به وفور یافت می شود. می توان این ماده را به میزان قابل توجه در باقیمانده محصولات کشاورزی در مزارع جمع آوری کرد. همچنین می توان برای جمع آوری سلولز به سراغ کاغذ باطله ها و فرآورده های چوبی رفت.

به گزارش مهر، هم اکنون این محقق ایرانی و تیم همراهش به دنبال انجام اصلاحاتی در سلول های سوختی میکروبی خود هستند و درعین حال تلاش می کنند تا تشخیص دهند چگونه می توان حجم انبوهی از میکروب های شکمبه گاو را در آزمایشگاه برای استفاده های گسترده در تولید برق به کار برد.